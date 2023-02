Eugenio Finardi al Comunale di Monfalcone

Un altro pezzo da novanta per ControCanto al Teatro Comunale di Monfalcone: Euphonia vede l’eclettico cantautore Eugenio Finardi accompagnato dal sax di Raffaele Casarano e dal pianoforte di Mirko Signorile, venerdì 24 febbraio alle 20.45.

Un concerto-esperienza di grande energia, ma anche di grande delicatezza e verità emotiva. Euphonia è una suite che incorpora i brani in un flow, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore in uno stato quasi trascendentale. Il concerto è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni: le fonde nell’improvvisazione con un lessico intrigante. “La vita è l’arte dell’incontro – racconta Finardi, citando il grande artista brasiliano Vinicius de Moraes – e per i musicisti questo è ancora più vero, perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni”.

La duttilità musicale del cantautore milanese incontra due straordinari musicisti: le trame di Mirko Signorile al pianoforte si intrecciano alle melodie del sax di Raffaele Casarano creando congiunzioni armonicamente sorprendenti. Il canovaccio sul quale si sviluppa spontaneamente l’interpretazione dei musicisti, ogni volta diversa, è quello delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.

Alle 20 al Bar del Teatro, Federico Pupo introduce al pubblico il concerto durante il seguitissimo incontro col pubblico “Dietro le Quinte”.

Da venerdì 17 febbraio sono aperte le prevendite per Musica – Mozart vs Luigi Ferdinando di Prussia, con Opalio Quintet, venerdì 10 marzo 2023, ore 20.45.

Biglietteria del Teatro da lunedì a sabato 17 - 19. La serata di spettacolo fino all’ora di inizio. Biblioteca Comunale di Monfalcone da lunedì a venerdì 9 - 20 e sabato 9 - 13. Punti vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.it. Prenotazioni telefoniche e via mail: 0481494664 / biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it. Informazioni: Ufficio Teatro 0481 494369 / teatro@comune.monfalcone.go.it