Euritmica aiuta i musicisti con ‘Jazz Aid’

Si chiama Jazz Aid Fvg il progetto pensato da Giancarlo Velliscig, presidente di Euritmica, per far fronte al devastante stop delle attività musicali dal vivo e sopperire - almeno parzialmente - allo stato di difficoltà per numerosi musicisti regionali, di ambito jazz e dintorni, forzatamente impossibilitati a svolgere la loro attività. Euritmica invita i musicisti del settore a realizzare, da soli o in piccole formazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza, una video-performance di circa 30 minuti, creata appositamente. Il video sarà retribuito da Euritmica e disponibile a rotazione sul sito dell’associazione da lunedi 4 e fino al termine dell’emergenza. Informazioni: info@euritmica.it.