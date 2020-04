Euritmica ci crede e prenota i big del jazz

Loro ci credono, anche se le scadenze si avvicinano e le decisioni governative sembrano indicare che il settore dello spettacolo sarà l’ultimo a tornare a una specie di normalità, non in tempi brevi. Gli organizzatori di Euritmica, però, non potevano rinunciare a celebrare i trent’anni di un festival storico e internazionale, Udin&Jazz, da un paio di stagioni uscito dalla città con una lunga serie di eventi tra Grado, Marano Lagunare e non solo. Coronavirus (e Decreti presidenziali) permettendo, il direttore artistico Giancarlo Velliscig ha annunciato una serie di concerti in diverse località della regione, dal 26 giugno al 24 luglio: circa 25 appuntamenti in diverse location, da Udine a Tricesimo, Cervignano, San Michele del Carso e Aquileia. Il nutrito cartellone prevede in avvio la Stanford University Jazz Orchestra e un finale sensazionale: il quintetto del grande pianista Herbie Hancock, ambasciatore del jazz nel mondo che ha programmato un tour per i suoi 80 anni. Tra i nomi annunciati, anche il gruppo guidato dal funambolico chitarrista Cory Wong, la reunion dello storico quartetto di John Patitucci, tra i più influenti bassisti contemporanei, gli Ozmosys del grande batterista Omar Hakim con Kurt Rosenwinkel, la diva Dee Dee Bridgewater, la brasiliana Mahmundi e il mitico Gilberto Gil. Tra gli italiani, i nomi in cartellone sono quelli di Stefano Bollani col nuovissimo progetto ispirato al musical Jesus Christ Superstar, il duo Paolo Fresu/Daniele Di Bonaventura, Rita Marcotulli con Chiara Civello, Mauro Ottolini con la sua Orchestra dell’Ottovolante, Enzo Favata, Danilo Gallo, i nostri Claudio Cojaniz/Giovanni Maier, Alessandra Franco, Bruno Cesselli, la Udin&Jazz Big Band e altro ancora. Divieti permettendo, ovviamente.