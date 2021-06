Euritmica, prima data a Cervignano

Torna in Friuli Venezia Giulia una delle voci più originali della scena musicale italiana, il cui lungo e felice percorso artistico è iniziato nei primi anni Novanta. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Con il suo spettacolo “Perpendicolare” sarà giovedì 10 giugno al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli dalle 20, nel cartellone della stagione musica a cura di Euritmica, per un'anteprima nazionale di assoluto livello.



“Perpendicolare” come la potenza del gesto, come il profondo desiderio di relazione. Canzoni che risuonano nei corpi. Movimenti che fioriscono dalle parole e dai suoni. Un innesto affascinante e naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori espressivi profondi che indagano direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Materiale inedito nato appositamente per lo spettacolo e alcune tra le canzoni più note della cantautrice si aprono nello spazio della performance come una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.



«Una collaborazione entusiasmante - racconta Cristina Donà - quella nata con Daniele Ninarello nel gennaio 2020, che finalmente gratifica un desiderio latente, in viaggio nei miei pensieri da anni, per indagare quella fisicità all’interno dell’essenza impalpabile della musica. Il dialogo tra le mie canzoni e la danza di Daniele, ha partorito nuovi frutti anche durante i giorni del lockdown: la clip su YouTube Protesta silenziosa#1 - ispirata dalle “Proteste silenziose” danzate da Daniele durante la quarantena - ne è la testimonianza. Per l’occasione ho scritto nuove parole, stimolate dal suo alfabeto corporeo, parole che Saverio ha incorniciato in musica. Sarà un viaggio che il corpo compie attraverso le sue infinite possibilità di espressione. In questa nuova esplorazione insisteremo cocciuti e ostinati sul rimettere in moto i sensi, privati in maniera repentina del contatto con gli altri e con il mondo».Gli abbonati alla Stagione Artistica del Teatro Pasolini possono accedere allo spettacolo presentando il proprio abbonamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o alla biglietteria del Tetro. Info www.teatropasolini.it