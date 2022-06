Europeana di Mittelfest su Pantagruel di Radio Rai

Radio Rai ha deciso di utilizzare l'audio tratto dalla registrazione di Europeana, uno degli spettacoli di punta dell’edizione 2021 di Mittelfest, all'interno del programma Pantagruel, il magazine culturale estivo in onda il sabato e la domenica pomeriggio.

Europeana è uno spettacolo diretto e interpretato da Lino Guanciale, volto molto noto e amato del teatro e della televisione italiana, e basato sull'omonimo libro (con sotto titolo Breve storia del XX secolo) dello scrittore di Praga e parigino d'adozione Patrik Ouředník: si tratta di un susseguirsi di scampoli e flash dalla storia europea novecentesca, un rimbalzare di notizie per un secolo denso di entusiasmi, tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi, passioni e guerre.

È un vortice di contraddizioni Europeana: forse questo è stato il Novecento, di cui portiamo ancora i segni, mai così netti e profondi come appaiono nel presente degli ultimi mesi di guerra in Europa.

L’intenso monologo di Guanciale, andato in scena nella chiesa di San Francesco di Cividale del Friuli nell’agosto 2021, sarà diviso in sette frammenti da 10 minuti l’uno che andranno in onda all’interno della trasmissione Pantagruel sabato 25 giugno e quelli successivi (2, 9, 16, 23, 30 luglio e 6 agosto). Lo spettacolo Europeana sarà in tour a partire da gennaio 2023.