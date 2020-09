Eventi speciali a Cinemazero e Visionario con Miss Marx e Paradise

Dopo averlo presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, la regista Susanna Nicchiarelli arriva a Udine e Pordenone per presentare il suo Miss Marx, intenso ritratto storico a ritmo di punk rock: l’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre al cinema Centrale alle ore 20.00 e a Cinemazero al termine della proiezione delle ore 20.45.

Dopo Nico, ancora un film su una figura femminile di rottura: la giovane e appassionata figlia del filosofo, economista e politico tedesco Karl Marx. Tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, Eleanor partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.



"Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata – racconta Susanna Nicchiarelli – la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari".



Gli eventi speciali non finiscono qui!sarà infatti la volta di, che presenterà al pubblico, surreale black comedy con protagonista, anche lui ospite della serata. Regista e attore incontreranno il pubblico di, e quello delChi è Calogero? È un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Venditore di granite siciliano, un giorno assiste ad un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: a Sauris, tra le montagne del Friuli!è una storia sospesa tra le tinte scure di un thriller e i sorrisi della commedia - commenta Del Degan -. In maniera leggera giochiamo col contrasto che un uomo, arrivato dal sole, deve affrontare trovandosi al Nord: fra montagne piene di neve e persone così diverse da lui".La prevendita dei biglietti per entrambi gli appuntamenti è già attiva online su