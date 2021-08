Extradante, performance multi-art che rivisita Dante e le tre cantiche

Il viaggio è un archetipo potentissimo per l’uomo. La letteratura è colma di avventure, imprese in cui i protagonisti si sono messi in viaggio alla scoperta di qualcosa fino a quel momento nascosto ai loro occhi e reso visibile soltanto dopo aver intrapreso il loro cammino. Spesso vengono narrati viaggi verso l’ignoto, nella totale assenza di indizi che possano lasciare presagire cosa si possa trovare di meraviglioso, o terribile, oltre il colle che delimita la linea del tramonto.

Anche Dante Alighieri decide di affrontare un viaggio nella “selva oscura, ove la diritta via era smarrita” completamente privo di riferimenti e affiancato da guide che lo seguono per evitare che si possa perdere in questo cammino tortuoso. La Divina Commedia, il suo lavoro più celebrato, diventa così il diario di quel percorso e anche il suo testamento artistico.



Da quest’opera nasce Extradante una performance multi-art che rivisita le tre cantiche in Musica, Danza e Teatro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Musicale Gottardo Tomat di Spilimbergo all’interno della manifestazione “Mosaico di Voci”, vede la creazione collettiva di una performance contemporanea ispirata all’opera del Sommo Poeta: "la nostra volontà – spiega Riccardo Pes, direttore artistico – è stata quella fin da subito di calare Dante nella nostra contemporaneità. Un lavoro che parte dall’analisi di alcuni canti che sono stati scelti come fonte di ispirazione e che è poi proseguito verso una rielaborazione creativa, ognuno seguendo il proprio linguaggio".



L’inferno è stato assegnato alla Musica e vedrà protagonista l’Orchestra d’Archi Vendramelli diretta dal Maestro Antonio Pessetto, con Riccardo Pes in veste anche di solista. Il Purgatorio sarà invece interpretato dalla Danza del Collettivo EnidUDanza con la coreografia di Massimo Gerardi. Il Paradiso invece verrà affidato all’interpretazione delle attrici Giulia Pes e Ksenija Martinovic.Le repliche sono previste per il(in caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 19 Agosto);(In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del Palazzo Savoia);presso la Sala polifunzionale (in caso di maltempo lo spettacolo verrà posticipato alla sera ore 20:30). L’ingresso è gratuito con green-pass e la prenotazione è obbligatoria con whatsapp (371.4677205) o mail segreteria.tomat@gmail.com.L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Mosaico di Voci, dal classico al moderno” finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Friulovest banca e Fondazione Friuli, con il patrocinio dei Comuni di Porcia, Arta Terme e Tramonti di Sopra.