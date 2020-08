Fabrizio Bosso e Luciano Biondini al festival jazz Musiche dal mondo

Fitta successione di concerti sera dopo sera, dal 24 agosto 2020, per il festival Musiche dal Mondo – Glasbe Sveta, la rassegna transfrontaliera di musica jazz che attraversa il territorio di Gorizia e Nova Gorica con concerti, degustazioni e passeggiate naturalistiche al confine tra Italia e Slovenia. Organizzata dal Circolo Controtempo di Cormons (GO) e, per la controparte slovena, da Kud Morgan di Nova Gorica, torna nel vivo lunedì 24 agosto, quando a Villa Attems (Lucinico) di Gorizia è atteso uno degli eventi più acclamati di questa edizione, il concerto, alle 21, di Fabrizio Bosso & Luciano Biondini “Face to face”.

Tromba e fisarmonica per un faccia a faccia fra il poliedrico trombettista piemontese che incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto, con richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee.



alle 21 alecco invece il clarinetto die il pianoforte di, due musicisti che si spingono oltre i limiti classici della musica, esplorando i confini tra la composizione e l'esecuzione, tra l'interpretazione e l'improvvisazione., alle 21, a: insieme al pianista Scaramella si esibirannoal basso,alle percussioni,alla tromba. Fade Ou3 si propone di mettere in comunicazione il mondo della musica classica con il jazz, attraverso la decostruzione e la rielaborazione di composizioni di grandi autori classici., alle 21, ancora a, si esibisce l’. Il gruppo, che si è formato nei primi anni '70 durante l'epoca d'oro del "progressive", propone un tributo ai grandi maestri della band PerigeoOltre ai concerti, c’è un fitto programma di degustazioni, passeggiate, escursioni.Biglietti: per i concerti al Kuturni Dom di Gorizia in vendita su Vivaticketper il concerto di Boštjan Gombač & Žiga Stanič in programma a Grad Kromberk di Nova Gorica prenotazionj alla mail glasbe.sveta@gmail.comInfo: Circolo Controtempo www.controtempo.org telefono: 3474421717