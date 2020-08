Fahrenheit 451 torna al cinema

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione di classici e cult movies con la proiezione, lunedì 31 agosto alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, del film di fantascienza “Fahrenheit 451” di François Truffaut (GB, 1966, 113’, versione originale sottotitolata) in omaggio al centenario del grande scrittore americano Ray Bradbury. “Fahrenheit 451”, primo film a colori del maestro della nouvelle vague François Truffaut, è tratto dall'omonimo romanzo fantascientifico-distopico di Ray Bradbury del 1953, ambientato in un prossimo futuro, in una nazione imprecisata, dove la lettura è vietata e i libri sono bruciati da individui, vestiti da pompieri, attrezzati allo scopo; uno di costoro si ribella all'imposizione, scappa e si rifugia dagli "uomini-libro": ciascuno di loro ha imparato a memoria un'opera e la tramanda così alla posterità. Il film fu girato nei Pinewood Studios di Londra nel 1966, con le interpretazioni di Oskar Werner e Julie Christie nei ruoli principali, musiche di Bernard Herrmann e fotografia di Nicolas Roeg.