Famiglie a teatro con Piccolipalchi

Domenica 8 dicembre la rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia farà tappa a Codroipo con lo spettacolo di danza Libra dedicato ai bambini dai 3 anni in su. L’appuntamento andrà in scena alle ore 17 al Centro Polifunzionale Ottagono in via Marinelli 6.



Tutto ha inizio dal suono per poi trasformarsi in musica e divenire, infine, poesia. La storia inizia in uno stagno: tutto è scivoloso, il vento non aiuta a stare in piedi e, in un gioco di equilibrio e fantasia, la protagonista accompagna il pubblico in un viaggio poetico ed emozionante. Insieme a lei danza una libellula di legno, Libra, simbolo di trasformazione e transizione.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la danzatrice e coreografa Silvia Bennett e la regista ed attrice Caterina Simonelli, che attraverso una lunga ricerca multidisciplinare hanno raggiunto un armonioso equilibrio tra danza e parola.

Biglietto unico 5 euro. Lo spettacolo è a numero chiuso, per prenotarsi chiamare lo 0432/224214.



La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 14ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2019/2020 – consultabile al sito www.ertfvg.it – conta complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione.