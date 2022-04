Fandango Liga History al Meeting Place

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 8 aprile a partire dalle 19.30 appuntamento con “Fandango Liga History”, storica tribute band friulana di Luciano Ligabue che festeggia il suo 20° anno di attività e propone, in versione elettro-acustica, le più famose canzoni del cantante. Formazione composta da voce, 2 chitarre, basso e batteria.



Composto da basso, batteria, due chitarre e voce, il gruppo è nato nell’agosto del 2002 e il nome deriva proprio dal testo di una delle più famose canzoni del cantautore emiliano, “Balliamo sul mondo”. Il termine “fandango” è, in origine, il nome di una danza popolare andalusa accompagnata con chitarre e nacchere ed è poi stato utilizzato nel linguaggio comune per indicare il “fare festa, divertirsi”.



Molte le esibizioni nei locali e nelle feste di piazza, ma anche le iniziative di solidarietà come i live per i detenuti del carcere di Tolmezzo e per i ragazzi disabili della colonia Dum di Bibione. Hanno ricevuto i complimenti personali di Ligabue per il cd demo live del 2005. Nel 2006 hanno fatto da spalla al concerto dei “Clandestino”, lo storico gruppo dei primi tre album di Ligabue. Sono stati inoltre ospiti musicali su Free TV e su Radio Lattemiele.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass base, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.