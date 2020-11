Fantasmi a Teatro sulle vetrate del Giovanni da Udine: “Il mondo dello spettacolo non si fermerà mai”

Attori, ballerini, orchestre e musicisti animeranno il Teatro Nuovo Giovanni da Udine dal tramonto fino a notte fonda. Non artisti in carne e ossa, ché questo per l’emergenza coronavirus non è proprio permesso, ma i loro “fantasmi”, suggestive immagini in bianco e nero proiettate sulle vetrate del Teatro a ricordarci, silenziose, che il mondo dello spettacolo dal vivo non può, e soprattutto non vuole , proprio fermarsi.

La videoinstallazione, realizzata per il Teatro Nuovo da Entract Multimedia, società udinese specializzata in video live per eventi, concerti e opere teatrali, illuminerà da questa sera l’edificio fino a che non sarà possibile per gli artisti e per il pubblico accedere davvero, in carne e ossa, sul palcoscenico e nella splendida sala del Giovanni da Udine. “Vogliamo ricordare che il teatro è un luogo sicuro – sottolinea il presidente Giovanni Nistri - e che, se la cultura e lo spettacolo dal vivo non ritorneranno presto al centro delle nostre vite, i fantasmi veri diventeremo noi”.

E a proposito di fantasmi, anche i laboratori di piccola creatività manuale per i bambini ideati da Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi, l’ultimo dei quali in programma come già ricordato sabato 7 novembre con inizio alle 16, gioca sullo stesso tema: fantasmi di stoffa, plastica, cartone e tanta fantasia pronti ad animare, come simpatiche comparse, il foyer. Insomma, come un vero teatro che si rispetti, i fantasmi sono di casa al Giovanni da Udine, dentro e fuori.