Far East Film Festival on tour fa tappa all'Ariston di Trieste

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione stagionale con la rassegna “ARISTON ESTATE” e un calendario all’insegna dei migliori titoli dell’ultima stagione cinematografica, classici e cult movies, prime visioni, anteprime, documentari e film in versione originale. Da martedì 13 luglio il cartellone ospita quattro appuntamenti con la rassegna itinerante “FEFF ON TOUR” e i film del Far East Film Festival.

Il primo titolo in programma, il 13, 14 e 15 luglio alle ore 21.00, è “Better Days” (Cina, 2019, 136') di Derek Tsang, una storia d’amore e di violenza, un indimenticabile dramma giovanile di ambientazione liceale che riflette sulla crudeltà e sulla fragilità degli adolescenti, vincitore del Gelso d’oro del Festival e nella cinquina per l'Oscar 2022 come miglior film straniero. Il secondo appuntamento, il 20, 21 e 22 luglio alle ore 21.00, presenta il film “Shock Wave 2” (HK/Cina, 2020, 120') di Herman Yau, titolo di apertura della 23esima edizione del FEFF: uno dei miglior action dell’anno, tra spropositate esplosioni, arditi twist narrativi e un non comune senso della tensione cinematografica. La commedia “IweirDO” (Taiwan, 2020, 95') di Mingyi Liao, terzo lungometraggio in programma il 27, 28 e 29 luglio alle ore 21.00, è una coloratissima favola pop, tanto irresistibile quanto bizzarra, girata interamente con un iPhone e dedicata alla collisione tra due “stranezze”: due giovani outsider, afflitti da disturbi ossessivocompulsivi, che cercano (e, forse, trovano) l’anima gemella. Chiusura di rassegna, il 3 agosto alle ore 21.00, con l’anteprima di “Wheel of Fortune and Fantasy” (Giappone, 2021, 121') di Hamaguchi Ryusuke, Orso d'Argento all'ultimo Festival di Berlino: un film intenso che si focalizza sul mondo femminile per esplorare in tre episodi, splendidamente interpretati da quattro protagoniste femminili, le “intermittenze del cuore”, con una toccante delicatezza di sguardo; dentro il gioco del caso e dell'immaginazione, si svolgono i tre incontri, ciascuno dei quali insegna qualcosa sull'amore alle protagoniste – e agli spettatori.