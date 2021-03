Far East in Progress, il cinema d’Oriente incontra l’Europa

Dopo il successo dell’edizione 2020, che si è svolta interamente online, ritorna Focus Asia, il segmento industry del Far East Film Festival di Udine. Compatibilmente con le direttive sanitarie, la formula operativa sarà double face: l’edizione 2021 avrà luogo dal 16 al 18 giugno in forma digitale e fisica (verrebbe quasi voglia di dire “analogica”).

L’attesa dei professionisti è davvero forte per l’All Genres Project Market, uno dei principali appuntamenti dedicati alla connessione artistica e produttiva tra Asia ed Europa. La call per l’invio dei nuovi progetti è ufficialmente aperta (con deadline il 20 aprile). Proprio in queste ore, nel corso del Filmart di Hong Kong e in virtù della partnership tra il FEFF e l’Asia Film Financing Forum (HAF), i responsabili di Focus Asia hanno già selezionato il folgorante Getting Nowhere di Yang Mingming: un road movie che racconta la storia di un marito con troppi segreti e di una moglie pronta a vendicarsi… Il film si è aggiudicato l’Udine Focus Asia Award, il premio che incoraggia e facilita le coproduzioni tra Asia ed Europa.

Attesa davvero forte anche per Far East in Progress, la prima (e unica) piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione. Una “tappa naturale” per i progetti presentati nei market asiatici, o sviluppati nel corso di workshop come Ties That Bind, che sono in cerca di distribuzione internazionale e di premiere nei festival più importanti (la deadline per partecipare scade il 30 aprile). Lo scorso anno, ricordiamo, presero parte ai lavori 7 team provenienti da 7 diversi Paesi e venne poi premiata la co-produzione Cina/Usa/Italia We Are Living Things del regista Antonio Tibaldi.

Tra le novità di quest’anno (nelle prossime settimane sarà comunicato il programma completo dell’edizione 2021), va sicuramente segnalata la sezione Asian Gates: un ciclo di masterclass, conferenze, case studies rivolto ai professionisti del cinema europeo che intendono approfondire le opportunità offerte dal mercato asiatico.

Tutte le informazioni sono disponibili online su https://www.fareastfilm.com/focus-asia-2021/.

Focus Asia è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche/Far East Film Festival di Udine con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e con la Direzione Generale per il Cinema – MiC.