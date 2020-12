Fareastream, 15 nuovi film sulla piattaforma digitale

15 nuovi arrivi su Fareastream e la possibilità di regalare un abbonamento (1 mese, 3 mesi, 12 mesi): a pochissimi giorni da Natale, la prima piattaforma italiana di cinema asiatico svela le carte che intende giocare a copertura delle feste (no, non citeremo l’imminente lockdown). E che carte!

Proprio oggi, lunedì 21 dicembre, il catalogo online passerà da 50 a 65 film. Tra questi, un amatissimo evergreen del Far East Film Festival di Udine come Departures di Takita Yojiro (Oscar 2009 per il miglior film straniero), un amatissimo evergreen della Tucker Film come Poetry di Lee Chang-dong (incoronato a Cannes per la miglior sceneggiatura) e uno dei migliori docu degli ultimi anni, cioè Ryuichi Sakamoto: Coda.

Anche questo aggiornamento di Fareastream, sempre curato dal FEFF con la collaborazione tecnica di MYmovies, spazierà tra gli autori e i generi, affiancando nomi giganteschi (Kore-eda con Father and Son, Wong Kar Wai con The Grandmaster, Miike Tahashi con 13 assassini e Shield of Straw, l’appena citato Lee Chang-dong) a non meno grandi fenomeni pop (pensiamo a The Beast Stalker di Dante Lam o The Terror, Live di Kim Byung-woo). Per chi ama il cinema d’autore asiatico, dicembre porterà in dote anche due dei capolavori hongkonghesi di Fruit Chan: Piccolo Cheung (1999) e Durian Durian (2000), disponibili in italiano.

Regalare Fareastream, dunque, significa regalare 65 gioielli made in Asia a prezzi davvero contenutissimi (e senza doversi alzare dal divano): solo 5,90 euro se deciderete di regalare l’abbonamento mensile e solo 59,90 euro se invece deciderete di regalare l’abbonamento annuale. Super conveniente anche la terza modalità: 3 mesi a soli 15 euro. Tutto questo, cliccando semplicemente sul link bit.ly/regala_fareastream.

La piattaforma, ricordiamo, è attiva solo sul territorio italiano mentre tutti i film somo disponibili nella versione doppiata (quando presente) e in originale con sottotitoli.