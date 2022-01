Fareastream, aggiunti otto nuovi titoli alla piattaforma

Nuovo anno, nuove speranze, stessa voglia di grande cinema! Dopo una pausa, arrivano su Fareastream tre dei migliori film “made in Asia” (Better Days, I WeirDO, Shock Wave 2) più recenti e un pacchetto di cinque classici giapponesi anni Sessanta firmati dalla mano inconfondibile del grande Suzuki Seijun, in lingua originale con i sottotitoli italiani.



In un momento che continua ad essere imprevedibile e complicato, una delle poche cose certe è la bellezza. La bellezza in tutte le sue forme. È proprio di questo che ci occupiamo attraverso Fareastream.com, lo spin-off digitale del Far East Film Festival di Udine: proporre (e conservare) bellezza. Il nostro 2022 si apre così come si era concluso, cioè sotto il segno dei migliori titoli made in Asia. Ecco la piccola monografia che abbiamo messo a punto per te, sperando di accoglierti presto nella nostra oasi di streaming asiatico…



Dalla Cina è un dramma giovanile contemporaneo e metropolitano. Accanto al bullismo in questo potente film c'è una storia d'amore, di redenzione e di crescita. Protagonisti due ragazzi giovani, belli-e-dannati, poveri ma con un sogno. Soli ai margini di una società spietata ma ai margini anche di un sistema feroce come quello dell'educazione scolastica in Cina. Il temutissimo esame "gaokao" per l'ammissione all'università nazionale fa da sfondo alla vicenda. L'estremo bisogno dei due ragazzi di dimostrare al mondo di essere vivi si tradurrà in un amore gentile ma anche in un fortissimo sentimento di solidarietà tra due esseri umani che non hanno più nulla da perdere... Un film riuscito, emozionante e sincero.Da Taiwan una commedia d'amore dal gusto talvolta amaro, tanto eccentrica quanto irresistibile. Una coloratissima favola tragica e pop! Lui soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo che lo obbliga a lavarsi continuamente le mani. Lei soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo che la obbliga a coprirsi come in una guerra batteriologica., parla del loro incontro: una collisione di "stranezze" raccontata con leggerezza, umorismo e qualche milligrammo di dolore…Blockbuster di Hong Kong è un action magistrale che potrebbe essere letto come un manuale dettagliatissimo su come costruire la mappatura di una scena di tensione che genera brividi! Racconta la storia dell'artificiere Poon che dopo aver perso una gamba in azione, decide dolorosamente di lasciare la polizia. Tre anni dopo viene trovato in coma sul luogo di un attentato di cui diventa il sospettato. In una ripida girandola di colpi di scena Poon si trova a combattere i piani criminali di una setta di terroristi dinamitardi. Tra esplosioni madornali, audaci twist narrativi e un senso della suspence decisamente fuori dal comune, Herman Yau ci regala un film memorabile!. Cinque titoli che hanno reso il geniaccio giapponese, scomparso nel 2017, l'idolo di Jarmusch e di Tarantino! Ecco una vera e propria full immersion dentro il pulp, il crime e il cinema di genere più audace, libero e sperimentale: