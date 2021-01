FareaStream, dalla Corea arriva 'A Bittersweet Life'

Non conosce davvero flessioni il successo (ma, forse, dovremmo dire “il furore”!) dei numerosi titoli sudcoreani presenti nel catalogo di Fareastream. Basti pensare ai due capolavori che soggiornano stabilmente nella Top 5 ormai da mesi: A Taxi Driver, il blockbuster di Jang Hun, e il pulp-rivelazione dell’ultimo Far East Film Festival, cioè Beasts Clawing at Straws di Kim Yong-hoon.

E da lunedì 1º febbraio, sempre parlando di capolavori, ne arriva un altro. Uno dei pilastri del K-Cinema: il leggendario Bittersweet Life di Kim Jee-woon (Il buono, il matto il cattivo).

“S’innamorò della donna sbagliata e la sua vita divenne un inferno.” Lui, Sun-woo, è il braccio destro del potente boss Kang. Lei, Hee-soo, è “la donna sbagliata”. Loro, insieme, sono la tempesta perfetta... Sorprendente. Violento. Raffinatissimo. Una love story impossibile che invade i territori del noir o l’esatto contrario? Un revenge-movie in piena regola o un raffinato melò che parla il linguaggio del crime? Le etichette, come sempre, non sono importanti: ciò che conta davvero è lo straordinario impatto visivo per cui A Bittersweet Life, letteralmente cesellato da Kim Jee-woon, lascia ancora stupefatti dopo 15 anni!

Come il FEFF, di cui è lo spin-off digitale, Fareastream testimonia il meglio delle produzioni recenti (pensiamo a Castaway on the Moon di Lee Hae-jun, pensiamo a Burning - L’amore brucia di Lee Chang-dong, pensiamo al Pescatore coreano di Kim Ki-Duk) e l’incredibile ricchezza creativa di un’industria che ha raggiunto il quinto posto del box office mondiale. Cinema popolare di enorme qualità: suona come un ossimoro, per noi occidentali, e invece è semplicemente… K-Cinema!

Fareastream, ricordiamo, è un progetto realizzato con la collaborazione tecnica di MYmovies e il catalogo ha ormai superato i 50 caricamenti. Tutti i film sono disponibili nella versione doppiata (quando presente) e in originale con sottotitoli. La piattaforma è attiva solo sul territorio italiano.