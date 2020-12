FareaStream dedicato a Kim Ki-duk

Il quinto quartetto di titoli del weekend s’impreziosisce, questa volta, di una dedica speciale. Un omaggio al “bad guy” per eccellenza: il gigantesco Kim Ki-Duk, che ci ha lasciati l’11 dicembre. Ecco dunque, in esclusiva per FareaStream, la possibilità di ammirare (o riscoprire) Il prigioniero Coreano, il suo terzultimo capolavoro! Un potentissimo thriller dell’anima che racconta, senza filtri, il presente delle due Coree.



IL PRIGIONIERO COREANO

di KIM Ki-Duk, Corea del Sud 2016, 114'

Thriller

Nam (interpretato da un immenso Ryoo Seung-bum, coerente e credibile in ogni sua sfumatura) è un povero pescatore nordcoreano che nella pesca ha l’unico mezzo di sussistenza. Un giorno il motore della sua barca si blocca e la corrente lo trascina inesorabilmente in zona nemica…nel Sud. Qui viene messo sotto torchio dalle forze di sicurezza che lo scambiano per una spia del Nord. Stessa cosa succederà al suo ritorno ma in senso inverso. Il suo ritorno a casa, tanto sognato e agognato, prevederà, in modo quasi kafkiano, lo stesso trattamento da parte delle autorità nordcoreane, le stesse indagini, la stessa violenza. Ancora il doppio. Nam è una persona semplice e onesta, un essere umano romantico intrappolato nell’ideologia dei due paesi divisi. Un capolavoro malinconico…



Adrenalinico action firmato dal maestro del genere Benny Chan, Connected è una corsa contro il tempo dove ogni movimento, ogni inseguimento avviene sul filo del rasoio sempre in bilico verso una possibile catastrofe. Grace è stata rapita ma riesce a collegare i fili del cellulare e a lanciare un SOS. Bob, mite funzionario - ignaro di tutto - accetterà la sfida della donna sconosciuta… Rilettura dell’ hollywoodiano Cellular, Connected è più che un semplice remake! Qui il cinema action di Hong Kong esplode in tutte le sue potenzialitàIn questo ultimo decennio, Dante Lam ci ha abituati ai suoi travolgenti thriller high-concept, Fire of Coscience è uno di questi! Caratteristiche principali: inseguimenti, scontri, sparatorie e altrettanto fragorose esplosioni.Leon Lai è Manfred, un poliziotto in borghese che passa la vita in macchina ed è in lutto per la recente morte della moglie. L'ispettore Kee (Richie Jen) sembra il suo opposto, elegante, deciso, meticoloso ed efficiente. L'omicidio di una prostituta dà inizio alla loro collaborazione che presto svelerà anche i lati più oscuri dei due protagonisti.Noir urbano in puro Hong Kong style.Ispirandosi a persone realmente esistite, il film racconta la storia di Tao (Deannie Ip - Coppa Volpi a Venezia proprio per questa interpretazione) che lavorò come amah (cioè come donna di servizio) per la famiglia Leung. Ora, dopo sessant’anni, Tao si prende cura di Roger (Andy Lau) che lavora nell’industria del cinema. Dopo un malore Tao si trasferisce in una casa di cura dove comincia a familiarizzare con la sua nuova “famiglia”. E’ solo allora che Roger si rende conto di quanto Tao significhi per lui …Ann Hui è una delle figure cardine del cinema asiatico nonché della New Wave di Hong Kong. Ha sempre rappresentato vicende umane, raccontando con sensibilità e raffinatezza storie individuali che intrecciano temi sociali importanti. Queste le motivazioni che stanno alla base del Leone d’oro alla carriera conferitole alla 77° Mostra del Cinema di Venezia.A parole il severo signor Hirayama è d'accordo con i giovani del dopoguerra, che non accettano più i matrimoni combinati. Quando però sua figlia sceglie da sola con chi sposarsi, Hirayama, offeso, pone il veto. Primo film a colori di Ozu, Fiori d’equinozio è uno degli imperdibili tasselli della sua ritualità. Una ritualità estetica e narrativa che ha osservato con sguardo rigoroso la famiglia e la società giapponese dopo il dramma della Seconda guerra mondiale, entrando in punta di piedi nelle case e negli uffici. Si ride e si poange!Avevi acquistato un accredito per il Feff22? Ricordati di attivare il tuo periodo gratuito entro il 31 dicembre.Ti basterà digitare il link www.fareastream.it ed eseguire il login con le stesse credenziali che hai usato per la piattaforma del Feff22. Dal momento esatto del primo accesso, inizierà il tuo periodo d’uso gratuito legato all’accredito (cioè 1 mese per i Ninja, 6 mesi per i Samurai e 9 mesi per gli Shogun). Nella pagina troverai un bottone che indica quanto manca alla fine del periodo free. Attenzione: dovrai effettuare il primo accesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020!Vuoi attivare un nuovo abbonamento? Ti basterà digitare il linke cliccare su "attiva il tuo abbonamento". Due le opzioni tra cui potrai scegliere.