Fareastream, due trilogie aspettando il Feff25

In attesa delle primissime anticipazioni sul Far East Film Festival 2023, che non tarderanno ad arrivare, ecco i nuovi titoli made in Asia caricati su Fareastream, che del Festival è lo spin off digitale. C’è forse modo migliore per assaporare, 'fuori stagione', l’atmosfera del Feff? Dal thriller all’horror, due memorabili trilogie per raccontare il meglio del nuovo cinema pop asiatico!

Cielo azzurro, nuvole bianche. Sul tetto di un palazzo ci sono due uomini. Uno, Andy Lau, ha i polsi ammanettati dietro la schiena, l’altro, Tony Leung Chiu-wai, gli sta puntando contro una pistola… Esiste un fotogramma più immediatamente riconoscibile di questo? Se Infernal Affairs è storia, la trilogia restaurata in 4K (Infernal Affairs I, II, III) è leggenda. Preparatevi a una full immersion dentro l’universo di piombo e di sangue che Andrew Lau e Alan Mak hanno creato.

“Vivi o muori: la lotta ha inizio!”. Train to Busan, l’entusiasmante zombie-disaster movie di Yeon Sang-ho, vi aspetta online con il prequel animato Seoul Station e il sequel Peninsula per una spaventosa maratona – 'Z come Zombie' - che attinge alla nobilissima eredità dei Romero e dei Fulci (senza ovviamente dimenticare la saga spagnola di Rec). Una vera e propria saga cult dove l’horror e l’adrenalina parlano – ad alta voce – in coreano.

Il 2023 si avvicina e si avvicina anche il Feff. Un'edizione incredibilmente speciale perché taglierà il traguardo storico dei 25 anni. L’avventura, quell’avventura straordinaria nata il venerdì 10 aprile 1999, ci ha portati (e vi ha portati) lontani. Lontanissimi. E ora, mentre sul calendario lampeggiano le date dal 21 al 29 aprile 2023, i motori del Festival si stanno già scaldando...