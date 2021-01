FareaStream, otto nuovi titoli sulla piattaforma digitale

Il 2021 di Fareastream, la piattaforma digitale curata dal Far East Film Festival e totalmente dedicata al cinema asiatico, comincia sotto il segno dell’action: 5 degli 8 nuovi arrivi, infatti, si divertono a giocare con le sfumature della parola “adrenalina” (poliziesco, arti marziali, war movie, thriller)! Da The Sniper dello specialista Dante Lam ai capitoli 2 e 3 di Ong Bak, che portano rispettivamente la firma di Tony Jaa e Panna Rittikrai, fino a Cani sciolti - Badge of Fury di Tsz Ming Wong e Operation Red Sea (alla regia, di nuovo, Dante Lam).



Di tutt’altro segno la coppia di titoli giapponesi che proviene direttamente dall’ultimissimo FEFF (Far East Film Festival): stiamo parlando del dramma familiare (e sociale) One Night di Shiraishi Kazuya e dell’eccentrico e dolcissimo Romance Doll, quasi una rilettura contemporanea di Pigmalione, che la regista Tanada Yuki ha tratto dal proprio romanzo. La storia di un amore che non si arrende al destino. La storia di Tetsuo, timido progettista incaricato di realizzare la sex doll perfetta, e di sua moglie Sonoko…



Ed eccoci arrivati all’angolo del super cult: uno di quei film che non si può non avere visto! Letteralmente venerato da Quentin Tarantino, che non ha mai smesso di citarlo come fonte d’ispirazione, La farfalla sul mirino del grande Suzuki Seijun (con lui, nel 2017, se n’è andato un gigante del cinema, non solo del cinema asiatico) è senza dubbio uno dei totem della Nikkatsu Action. Uno yakuza movie amatissimo anche da Jim Jarmusch e universalmente riconosciuto come capolavoro dell’assurdo! Se la mitica major nipponica, nel 2005, è stata il centro di una memorabile retrospettiva del FEFF, proprio in quell’occasione Udine ospitò l’attore Joe Shishido, che della Farfalla è il protagonista…Fareastream, ricordiamo, è un progetto realizzato con la collaborazione tecnica di MYmovies e il catalogo ha ormai superato i 65 caricamenti. Tutti i film sono disponibili nella versione doppiata (quando presente) e in originale con sottotitoli. La piattaforma è attiva solo sul territorio italiano con la collaborazione di Mymovies.it.