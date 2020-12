Fareastream, quattro nuovi film nel week end

In questi giorni, dove non sta nevicando… piove di brutto. E la pioggia, si sa, mette mostruosamente voglia di sigillarsi dentro un cinema. Sì: anche dentro un cinema virtuale.



Il quarto pacchetto di titoli, disponibile su Fareastream dalla mezzanotte di venerdì 11 dicembre, è un altro appassionante itinerario pop che si fa spazio tra i generi: Bullets Over Summer di Wilson Yip (amatissimo evergreen poliziesco del FEFF), Ip man - The Final Fight di Herman Yau (episodio “autonomo” con il leggendario Anthony Wong), Le incredibili avventure di Fuku-Chan di Yosuke Fujita (dolce commedia surreale made in Japan) e The White Storm di Benny Chan (super action hongkonghese).



BULLETS OVER SUMMER

Wilson Yip, Hong Kong 1999, 93'

poliziesco

Mike e Brian sono due detective dai caratteri totalmente opposti: il primo introverso e sensibile, il secondo brillante e donnaiolo. Quando uno spietato gangster, detto il Dragone, trasforma una sparatoria in una vera e propria carneficina, Mike e Brian si mettono sulle sue tracce. Dovranno stargli con il fiato sul collo appostandosi nell’appartamento antistante a un palazzo dove si sospetta che il malvivente si nasconda. La proprietaria dell’abitazione è una vecchia signora che soffre di demenza senile, smemorata e simpaticamente confusa. La donna scambia i due detective per i suoi nipoti e la convivenza avrà esiti inaspettati e divertenti…



Herman Yau, Hong Kong 2013, 101'martial arts1950: Ip Man, il celebre maestro di Wing Chun, arriva ad Hong Kong non più giovane come un tempo, deciso ad abbandonare i combattimenti per dedicarsi all'insegnamento delle arti marziali ai giovani della classe operaria. La situazione nel paese è molto critica: in un contesto di tumulti sociali, scioperi e corruzione Ip Man si troverà costretto a scendere nuovamente in campo per difendere l'onore della Triade e combattere all'interno delle mura proibite di Kowloon City. Il percorso di Ip Man al cinema sembra non conoscere sosta, rendendo la figura del famoso maestro un'appassionante saga.Yosuke Fujita, Giappone 2014, 111'commediaFuku-chan è un imbianchino che trascorre le giornate in compagnia dei suoi vicini di casa, una sgangherata combriccola di disadattati perdigiorno a cui è profondamente legato. Nonostante il suo buon cuore e la sua generosità, Fuku-chan non ha mai avuto una ragazza e, ancora scottato dalle ferite del passato, non è affatto intenzionato a cercarla. La situazione verrà stravolta dal ritorno inatteso di una compagna di scuola, la bella Chiho, ormai fotografa di grido, che porterà tutti i nodi al pettine. Quella che all’inizio è una sagra delle stranezze giapponesi, anche esilarante, si trasforma in una toccante quanto inattesa e anticonvenzionale ode all’amicizia e all’amore.Benny Chan, Hong Kong 2013, 135'super-actionTre amici di lunga data lavorano nel dipartimento antidroga della polizia hongkongese: Tim è l’ambizioso ispettore capo, Wim il suo fidato sottoposto, mentre Chao è l’agente sotto copertura. Nonostante la riluttanza di Chao, desideroso di tornare a condurre una vita normale per stare accanto alla moglie incinta, Tim riesce a coinvolgerlo in un’ultima missione ad alto rischio. In una caccia all’uomo senza tregua che metterà a dura prova la loro amicizia, i tre agenti dovranno affrontare i propri dilemmi etici e le micidiali trappole disseminate dal nemico. Un poliziesco urbano, cinetico e coreografato a perfezione.