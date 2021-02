FareaStream, volando nel cuore del Giappone

Tre grandi film appena aggiunti al catalogo di FaraStream ci fanno volare nel cuore del Giappone: due portano la firma di Okita Shuichi, lanciato a Udine con il meraviglioso A Story of Yonosuke nel 2013, e uno porta la firma di Tanada Yuki, applauditissima all’ultimo Feff con Romance Doll. Stiamo parlando, nell’ordine, dello stesso A Story of Yonosuke, di Mori, The Artist's Habitat e di Round Trip Heart.

Se Round Trip Heart è una commedia sentimentale che si muove brillantemente fuori dagli schemi (tutte le opere di Yuki, del resto, non amano i sentieri già battuti! Ricordate One Million Yen Girl?) e Mori, The Artist's Habitat una garbata (surreale) intrusione nella vita del pittore eremita Kumagai, di tutt’altro segno appare A Story of Yonosuke.

È la dolcissima lettura cinematografica di un fatto di cronaca che il regista, giocando con l’anima lucente dei personaggi e non certo con i freddi resoconti giornalistici, lascia irrompere nella rappresentazione solo attraverso minuscoli fast forward. Una malinconica e divertente riflessione sul tempo che passa affidata al teenager Yonosuke, tanto buffo e maldestro quanto incline all’altruismo, e all’irresistibile galleria di personaggi secondari. Una favola vera, semplice e quotidiana, che avvolge lo spettatore minuto dopo minuto e lo commuove, profondamente, mentre ancora sulle labbra gli si muove l’ennesimo sorriso…

Senza spostarci dal Sol Levante, concludiamo segnalando l’imperdibile Jff Plus: online Festival, l'evento dedicato al cinema giapponese curato da The Japan Foundation e coordinato in Italia dall'Istituto Giapponese di Cultura di Roma. Appuntamento sul web dal 26 febbraio al 7 marzo (qui tutte le info: jfroma.it/jff-plus-online-festival/).

La line-up comprende 30 titoli (lunghi e cortometraggi, live action, animazione, stop motion, documentari) e sulla piattaforma troverete anche Mark Schilling, storico consulente del Feff, che intervista… Okita Shuichi.