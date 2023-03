Favino a Udine e Pordenone presenta il suo nuovo film

Ancora grandissimi ospiti al mondo del cinema in arrivo in regione! Domenica 12 sarà la volta di Pierfrancesco Favino, attore amatissimo da pubblico e critica, che accompagna nelle sale l’uscita del suo ultimo film da protagonista ‘L’ultima notte di amore’, un film ‘di altri tempi’ Insieme al regista Andrea Di Stefano. I due incontreranno il pubblico di Cinemazero a Pordenone alla fine della proiezione delle 2.45 e all'inizio di quella delle 5.15 di pomeriggio. Poi si sposteranno al cinema Centrale di Udine, dove saluteranno il pubblico in sala al termine della proiezione delle 4.45 e all’inizio di quella delle 19.30.