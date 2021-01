Favola a merenda online

Circa 40 minuti di spettacolo interattivo per grandi e piccini, domenica 17 gennaio, con Anà-Thema Teatro. Dopo la prenotazione e il pagamento il pubblico riceverà una mail con l’elenco degli oggetti che dovrà avere in dotazione durante lo spettacolo per giocare insieme ai personaggi della favola.

Prenotazioni via mail ed entro 24 ore prima dello spettacolo verrà inviato il link ai partecipanti per il collegamento.



Per accedere al link è necessario prenotarsi utilizzando un indirizzo GMAIL

Costo dello spettacolo OnLine euro 10 a famiglia

Info e prenotazioni INFO@ANATHEMATEATRO.COM tel.3453146797