Fazioli Concert Hall, concerti annullati

In adeguamento al Decreto governativo emanato ieri, 4 marzo 2020, anche la Fazioli Concert Hall sospenderà la sua attività concertistica fino al 3 aprile.



Sono quindi annullati i concerti del 20 marzo (Boris Berman) e del 3 aprile (Mariangela Vacatello).

Sarà comunicata in seguito l’eventuale possibilità di recupero di questi appuntamenti in data successiva.

Qualora non si possa procedere in tal senso, verrà data precisa comunicazione agli abbonati rispetto al rimborso delle relative quote.



Resta al momento confermata la data del 17 aprile (Markus Schirmer e Quartetto Henao).



Per qualsiasi chiarimento, vi invitiamo a contattare la biglietteria attraverso l’indirizzo concert@fazioli.com.