Feff 2020, parte la campagna abbonamenti

Al via la campagna di accreditamento per la 22esima edizione del Far East Film Festival, che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio. È possibile acquistare l’accredito direttamente online sul sito www.fareastfilm.com oppure presso le casse del cinema Visionario negli orari delle proiezioni cinematografiche, scegliendo tra le diverse tipologie disponibili: Red Panda (con 4 film al giorno a scelta dell’accreditato), White Tiger (con l’ingresso a tutti i film del festival), Naffe (per coloro che hanno partecipato a uno dei festival del Network of Asian Film Festivals in Europe) e Black Dragon, che consente l’ingresso in sala a tutte le proiezioni con un posto riservato in Teatro.

Anche quest’anno chi sceglie l’accredito Red Panda e White Tiger usufruirà di un prezzo promozionale fino al 2 marzo, con un ulteriore sconto riservato ai giovani Under 26.