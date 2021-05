Feff 2021, al via la campagna accrediti

Tempo di accrediti per il Far East Film Festival 23, il maggior appuntamento europeo dedicato al cinema popolare dell’Asia, che quest’anno si svolgerà dal 24 giugno al 2 luglio al Visionario e al Cinema Centrale di Udine e anche online! Per quanto riguarda l’edizione “fisica”, la campagna è già sulla rampa di lancio e sarà attiva da giovedì 6 maggio a lunedì 21 giugno. E fino a domenica 30 maggio gli accrediti saranno disponibili a prezzo scontato! Per quanto riguarda l’edizione “digitale”, la campagna si aprirà invece lunedì 7 giugno.

I titoli della line-up 2021 saranno circa una sessantina e arriveranno dal Giappone, da Hong Kong, dalla Cina, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Malaysia, da Taiwan, dalla Thailandia e dall’Indonesia. Prima anticipazione sui film in concorso lo splendido Wheel of Fortune and Fantasy del regista giapponese Hamaguchi Ryusuke, già Orso d’Argento alla recentissima Berlinale online. Il programma del FEFF 23 includerà anche una sezione dedicata ai documentari e una sezione dedicata ai classici restaurati e due focus che verranno svelati a breve.

Tornando, brevemente, a giovedì 6 maggio, ricordiamo che le opzioni di accreditamento per chi vorrà seguire il Festival “dal vero” (in piena sicurezza!) sono due: ci si può presentare alle casse del Visionario o si può effettuare l’acquisto direttamente online (bit.ly/FEFF23-accrediti). I pacchetti messi a disposizione riprenderanno nuovamente i loro nomi “storici”, dopo le necessarie variazioni del 2020: torneranno, cioè, l’accredito White Tiger e l’accredito Black Dragon, mentre per il web è stato creato l’accredito Web Snake.

Sia il White Tiger che il Black Dragon, che si differenziano come sempre per il numero di “bonus” inclusi nelle rispettive offerte, saranno validi per l’intera durata del Festival e consentiranno l’ingresso a tutti i film in sala (previa prenotazione, secondo le norme vigenti, e fino ad esaurimento dei posti) e in streaming, cioè daranno accesso anche alle proiezioni online del festival! Le modalità di accesso “fisico” all'Opening Night (24 giugno) e alla Closing Night (2 luglio) saranno comunicate alcuni giorni prima dell'inizio del Festival.

Anche il Web Snake, infine, sarà valido per l’intera durata del Festival online e, ovviamente, solo per le proiezioni in streaming. Tutti i film online saranno disponibili per il territorio italiano. Una parte dei film sarà disponibile anche per la visione nel resto dell’Europa e/o del Mondo. Maggiori informazioni saranno comunicate appena possibile.

Ricordiamo che è già aperta online anche la selezione dei volontari per il FEFF23. Un'esperienza unica, tanto formativa quanto divertente, per vedere dall’interno come funziona un festival cinematografico! Per candidarsi basterà andare sul sito www.fareastfilm.com, registrarsi e inviare la propria adesione entro e non oltre il 28 maggio (l'età minima, ricordiamo, è 16 anni). Per maggiori informazioni scrivere a volontari.feff@cecudine.org.

PROMOZIONE ACCREDITI FEFF23 dal 6 al 30 maggio: Accredito White Tiger: 49 euro (anziché 59), accredito White Tiger Under 26: 39 euro (anziché 49).

Bonus: borsa FEFF 23, sconto per il catalogo del festival, FEFF Tribe card, un mese omaggio alla piattaforma Fareastream.