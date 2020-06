Feff 22, la giornata dei fratelli Watanabe

Il talento di Watanabe Hirobumi è al centro della quarta giornata del Far East Film 22 ed è anche al centro di uno speciale focus (Watanabe Hirobumi, poeta comico del quotidiano) pensato e ideato dal FEFF espressamente per l’edizione online. Il Festival di Udine, nei suoi 21 anni di storia, si è spesso concesso delle deviazioni rispetto alla via maestra legata al cinema popolare e di genere. La deviazione, nel caso del cinema e dello stile di Watanabe, è netta e audace: la sua è un’estetica in bianco e nero, il suo cinema ha un atteggiamento punk e il suo umorismo è eccentrico e ricorda il Jarmush degli esordi. Con 4 titoli dal 2017 al 2020, cominciando da I’m Really Good (il film di oggi) in prima mondiale al FEFF, Udine sarà il trampolino occidentale per Watanabe Hirobumi che lavora a stretto contatto con il fratello minore Yuji, autore delle splendide colonne sonore di tutti i suoi film. Gli altri 3 titoli del focus, ricordiamo, sono Cry (martedì 30 giugno), Life Finds a Way (giovedì 2 luglio) e Party ‘Round the Globe (venerdì 3 luglio).

Oltre alla bellissima children comedy di Watanabe, il programma della quarta giornata presenta anche la prima mondiale del dramma familiare malaysiano Victim(s), diretto dalla regista Layla JI, e due dei film sicuramente più attesi di questa edizione: la favola pop taiwanese I WeirDo, a sua volta in prima mondiale, e il coreano Crazy Romance, love story ad altissima gradazione alcolica che il FEFF 22 presenterà come world festival premiere. I WeirDo, tanto eccentrico quanto irresistibile, è una commedia d’amore girata interamente con un iPhone XS. Crazy Romance è invece un piccolo e brillante saggio sugli spigoli sentimentali dopo i trent’anni, scritto e diretto con mano felice dalla regista KIM Han-kyul (il 25% dei film in programma è diretto da donne).

TUTTA LA QUARTA GIORNATA MINUTO PER MINUTO

Ore 10.30 – Diretta streaming. Un espresso con… Il consulente del FEFF Darcy Paquet introduce i film della quarta giornata.

Ore 11.00 - Crazy Romance, regia di KIM Han-kyul (Corea del Sud, 2020). Per facilitare il lavoro a Jae-hoon dopo la rottura con la fidanzata, gli viene affiancata Sun-young. I due si trovano ma i gossip dei colleghi non sono alleati di Cupido. Una love story ad altissima gradazione alcolica.

Ore 13 - Victim(s), regia di Layla JI (Malaysia, 2020). Un dramma pulsante che sa raccontare il bullismo, la vita dei ragazzi sui social, il distacco tra il mondo dei figli e quello dei genitori.

Ore 14.40 – Diretta streaming FEFF Talk. Una chiacchierata live sul cinema giapponese che vede protagonista il giornalista Mark Schilling.

Ore 15 - I'm Really Good, regia di WATANABE Hirobumi (Giappone, 2020). Una semplice giornata della piccola Riko tra casa e scuola. Una suite vivace, pervasa di un calmo fluire della realtà che crea un effetto di meraviglia.

Ore 17.30 – Con breve introduzione live. A Beloved Wife, regia di ADACHI Shin (Giappone, 2020). Cos’è la commedia se non un volto della tragedia? Uno sceneggiatore sfigato tenta una vacanza riconciliatoria con moglie e figlioletta. Ironico e surreale.

Ore 20.45 – Diretta streaming Red carpet. Introduzione live alla serata.

Ore 21.00 - Proiezione unica I WeirDO, regia di LIAO Ming-yi (Taiwan, 2020). Commedia pop con mascherina! Po-ching e Ching sono degli ossessivo-compulsivi destinati ad incontrarsi. Una collisione di stranezze raccontata con leggerezza, umorismo e qualche lacrima.

Ore 23.00 – Con breve introduzione live Beasts Clawing at Straws, regia di KIM Young-hoon (Corea del Sud, 2020). Come in un quadro di Escher i destini di quattro miserandi si intrecciano e il colore dei soldi diventa il rosso del sangue in un puzzle di vite grottesche.