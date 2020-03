Feff campus, tempo fino al 10 maggio per candidarsi

Se l’emergenza sanitaria in corso nel Nord Italia ha fatto slittare il Far East Film Festival 22 all’inizio dell’estate (dal 26 giugno al 4 luglio), slittano anche le selezioni dei candidati del FEFF Campus 2020. Nuova deadline: 10 maggio. Tutta la procedura è già attiva online all’indirizzo bit.ly/InfoCampusITA.



La scuola di giornalismo del FEFF, riservata a 10 under 26 asiatici ed europei, è giunta alla sua 6ª edizione ed è coordinata dal giornalista Mathew Scott*. Si svolgerà nei giorni del festival e affiancherà la didattica all'esperienza diretta, nell'ottica dello scambio fra media orientali e occidentali (i docenti saranno professionisti della comunicazione e dell’industria audiovisiva, provenienti da entrambi gli emisferi). Il progetto formativo includerà seminari e workshop, concentrandosi sull’arte della scrittura in ambito culturale e cinematografico.



«La nostra missione – spiega Mathew Scott – è offrire ai giovani talenti un'opportunità professionale concreta: terminato il FEFF Campus, vogliamo che ripartano da Udine più ispirati e più appassionati di quando sono arrivati!».



La sesta edizione del FEFF Campus, ricordiamo, potrà contare su partner ormai consolidati come China Film Insider, Eastern Kicks, Telum Media, Taiwan News e Jakarta Post.



* Mathew Scott scrive di cinema asiatico dalla sua base di Hong Kong da circa vent'anni. Si è occupato di cinema per il South China Morning Post, quotidiano asiatico di lingua inglese, è un collaboratore fisso dell'agenzia francese Agence France-Presse e collabora anche con Variety, Screen Daily e Hollywood Reporter. Ha scritto per Slate.com, The Guardian, The Independent, The Age e The Sydney Morning Herald.