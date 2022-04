Feff e Sexto ‘Nplugged presentano Midori Hirano

Pianista, compositrice, produttrice. Non è facile ingabbiare Midori Hirano dentro una sola definizione, così come non è facile ingabbiare la sua musica dentro un solo genere. Minimalismo? Neoclassicismo? Sabato 23 aprile, alle 21.00, questa incredibile pittrice di paesaggi sonori si esibirà sul palco del Visionario di Udine sotto il doppio segno di Sexto ‘Nplugged, uno dei festival musicali più raffinati della scena contemporanea, e del Far East Film Festival, la più grande manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico.



Le prevendite sono già attive online e alla cassa del Visionario.



Nata a Kyoto nel 1979 e attiva a Berlino dal 2008, Midori Hirano si muove in perfetto equilibrio tra passato e futuro. Tra sperimentazione e tradizione (gli strumenti acustici come piano, archi e chitarre incontrano le forme più moderne e sperimentali dei suoni elettronici). Il primo titolo ufficiale, LushRush, è arrivato nel 2006, colpendo subito al cuore la critica internazionale. Poi, con il successivo klo:yuri, il cammino di Midori si è addentrato lungo i sentieri della ricerca. E non è più tornato indietro…



Sette album solisti (l’ultimo, Soniscope, è del 2021), centinaia di esibizioni live (Boiler Room Berlin, Club Transmediale, Heroines of Sound Festival, Rotterdam International Film Festival, L.E.V. Festival), numerose produzioni per video installazioni, danza e cinema. I film che ha musicato sono stati proiettati – tra gli altri – al Berlin International Film Festival, all’Oberhausen International Short Film Festival, al Krakow Film Festival e all’Hong Kong International Film Festival.tra il quartier generale del Teatro Nuovo e gli spazi del Visionario, dove appunto si esibirà Midori Hirano. Un imperdibile set elettro-acustico dove i colori delle armonie giapponesi giocheranno con le atmosfere della musica da film.