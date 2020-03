Feff, il cinema è a casa propria

Alla luce delle disposizioni governative messe in atto per contrastare e contenere la diffusione da Coronavirus, MYmovies e il Far East Film Festival di Udine confermano la propria posizione “dalla parte del pubblico” e sostengono con forza la campagna #iorestoacasa, offrendo gratis una risposta concreta all’attuale voglia di cinema e di socialità!



Si parte venerdì 20 marzo alle 21.30 con la prima visione assoluta di un capolavoro: stiamo parlando del magnifico Burning di Lee Chang-dong, tratto da un racconto breve di Murakami e definito da Barack Obama “il miglior film del 2018”. Un bruciante mistery-thriller che scava dentro le ombre di uno strano triangolo (amoroso?). Un dramma dell’anima dove tutto è doppio, dove tutto può doppiamente ingannare gli occhi e il cuore…



Qui l’elenco completo dei titoli che il FEFF condividerà con il pubblico: www.mymovies.it/iorestoacasa/feff



Per assistere gratuitamente online alle visioni collettive dei film in streaming promossi da MYmovies sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo, selezionare i film da vedere e prenotare uno dei 25.000 posti disponibili nelle sale web. La piattaforma MYMOVIESLIVE simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e conversare in chat.L’iniziativa di MYmovies si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa in collaborazione con Bim Distribuzione, CG Entertainment, CinemAutismo, Far East Film Festival, Fondazione Stensen, Lo schermo dell’arte, Okta Film, Torino Underground, Tucker Film, Valmyn e Wanted Cinema.