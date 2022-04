Feff, in forse la presenza di Takeshi Kitano

Come in ogni film che si rispetti, anche alla 24esima edizione del Far East Film Festival potrebbe esserci un colpo di scena che scardina i piani. L'attesa presenza della superstar giapponese Takeshi Kitano, che avrebbe dovuto essere sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine domani, venerdì 29 aprile, per ritirare il Gelso d'oro alla carriera è messa in forse da problematiche legate ai collegamenti aerei.

L'attore e regista di Hana-Bi e L'estate di Kukujiro, infatti, non è partito dal Giappone a causa di un forte ritardo del volo e ora la sua partecipazione al Feff è seriamente in dubbio.

“Si sta facendo di tutto – ci fanno sapere dall'organizzazione – per trovare un'alternativa e per far arrivare Kitano in Friuli, ma la situazione dei voli internazionali è così complessa che si tratta davvero di un'impresa ardua”.

A rischio, quindi, la possibilità di applaudire live uno dei maggiori artisti del cinema giapponese, con grande delusione da parte dei fan, ma non l'opportunità di conoscere meglio la sua opera, magari attraverso la visione del biopic Citizen K dedicato proprio a Kitano.