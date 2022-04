Feff, Takeshi Kitano premiato 'da remoto'

“Mi ero organizzato per arrivare da voi ed ero pronto a partire. A causa della situazione attuale, però, tra pandemia e guerra in Ucraina, e anche a causa della mancanza di forza fisica per affrontare un viaggio lungo 24 ore, ho dovuto rinunciare alla mia trasferta a Udine”. Con queste parole la superstar giapponese Takeshi Kitano ha fatto sapere che la consegna del Gelso d’Oro alla Carriera si terrà in forma virtuale.

Ma la data di venerdì 29 aprile, ovviamente, resta storica per il Far East Film Festival. E il programma del Kitano’s Day resta invariato: il premio gli sarà virtualmente consegnato alle 19.30 e il pubblico in sala potrà poi assistere alla proiezione dell’immortale Sonatine.

Non mancheranno le opportunità per conoscere meglio la sua opera, magari attraverso la visione del biopic Citizen K dedicato proprio a Kitano.