Fellini e Tullio Kezich, se ne parla a Trieste

Appuntamento venerdì 7 febbraio al Magazzino delle Idee dalle 18 con Alessandra Levantesi Kezic, saggista e critica cinematografica del quotidiano La Stampa che ripercorrerà i rapporti tra Fellini e Tullio Kezich. Seguirà la proiezione "Noi che abbiamo fatto La dolce vita", documentario diretto da Gianfranco Mingozzi (aiuto regista di Fellini per La dolce vita) e ideato da Tullio Kezich in cui si rievoca la creazione di questo capolavoro che nel 1960 valse al suo autore la Palma d’oro al Festival di Cannes. Girato in occasione del cinquantesimo anniversario del film, il documentario si apre con una frase di Mastroianni: «Aver partecipato a La dolce vita è un po’ come aver fatto il servizio militare insieme, è un’esperienza che unisce». Alternando immagini del film e materiali di repertorio, Noi che abbiamo fatto La dolce vita è basato su interviste agli autori, a cominciare dallo stesso Fellini e dallo sceneggiatore Tullio Pinelli. Seguono poi gli attori, da Marcello Mastroianni ad Anita Ekberg a Magali Noël, e alcuni tecnici tuttora viventi.



Il 12 febbraio, dopo il consueto happy hour delle 18.30, alle 20.30 in programma al Teatro Miela la proiezione de I Vitelloni (Italia, 1953, 104’) con l’introduzione di Luciano De Giusti (Università di Trieste).



Gli incontri e le proiezioni, ad ingresso libero sono organizzati nell’ambito della mostra “Fellini. La Dolce vita – 8 ½. Fotografie di scena” ideata dall’Ente regionale per il patrimonio culturale - e visitabile al Magazzino delle Idee fino al 1° marzo 2020 – dall’associazione Casa del Cinema di Trieste .



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito; ai partecipanti sarà consegnato un voucher che darà diritto al biglietto ridotto (3,00 €) per accedere alla mostra “Fellini. La dolce vita e 8 ½. Fotografie di scena”.



La mostra FELLINI, La dolce vita e 8 ½ Fotografie di scena allestita al Magazzino delle Idee di Trieste, intende mettere in evidenza, attraverso 120 splendide fotografie di scena ­­realizzate dai più noti fotoreporter come Pierluigi Praturlon, Paul Ronald e Gideon Bachmann, fino a che punto due tra i suoi film più celebri La Dolce Vita e 8 ½ abbiano contribuito ad affermare modelli di eleganza, di gusto e di stile così nuovi e affascinanti da influenzare un pubblico molto più ampio di quello delle pellicole stesse e attualissimi ancora oggi in tutto il mondo. La mostra è stata realizzata dall’ERPaC in collaborazione con la Casa del Cinema (per gli eventi collaterali), con Cinemazero di Pordenone, alla Cineteca del Friuli, alla Cineteca di Bologna e alle due collezioni Maraldi e Minisini.