Fellini, un sogno lungo un secolo

Uno degli artisti più conosciuti e amati al mondo con un immaginario così unico e peculiare da diventare un aggettivo. La sua influenza è enorme e senza confini, il mondo che ha creato è immenso, visionario e totale. E in questo mondo ha raccontato se stesso ma anche l’Italia e gli italiani sublimando la nostra cultura ad arte internazionale, dando vita al paese della “dolce vita” con toni grotteschi e caricaturali, con visioni oniriche di grande suggestione. Il Visionario festeggia i 100 dalla nascita di Federico Fellini con cinque appuntamenti speciali: tre film e due incontri a lui dedicati!

Tornano sul grande schermo della sala Astra, in versione restaurata, tre dei suoi più grandi capolavori: si comincia giovedì 20 febbraio con il suo film più iconico La Dolce Vita, per proseguire il 27 febbraio con un ritorno nostalgico e poetico in una Rimini inventata per un ritratto comicamente amaro dell’Italia, I Vittelloni, e infine il 5 marzo con 8½, uno degli emblemi del cinema moderno. Le proiezioni in sala saranno introdotte rispettivamente da Francesco Pitassio, Luca Giuliani e Benedetto Parisi.

Ma l’omaggio a Fellini non può essere solo la riproposizione di alcuni titoli! Martedì 11 febbraio alle 18 appuntamento speciale di Alla scoperta del patrimonio della Mediateca: prendendo spunto da una ricca retrospettiva dello Sguardo dei Maestri a lui dedicata tra il 2003 e il 2004 al Ferroviario, il critico Giorgio Placereani ci condurrà attraverso la filmografia del grande regista grazie al patrimonio della Mediateca Mario Quargnolo sempre a disposizione del pubblico e al libretto Le invenzioni della memoria.

Il cinema di Federico Fellini (CEC, Cinemazero, La Cineteca del Friuli, 2003). L’incontro sarà a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti della Mediateca. Infine l’Anatomia del Film di marzo (doppio appuntamento il 18 e 25 marzo) analizzerà Lo sceicco bianco, con protagonista un Alberto Sordi indimenticabile.

