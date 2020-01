Fellini visto da Est al Trieste Film Festival

Parte venerdì 17 con l’anteprima italiana di La vita nascosta di Terrence Malick, girato anche a Sappada, il Trieste Film Festival, il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro orientale. Nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino nel 1987, diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, continua a essere un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti – se non addirittura sconosciuti – al pubblico italiano e in generale occidentale.

Più che un festival, un ponte che mette in contatto le diverse latitudini dell’Europa del cinema, scoprendo in anticipo nomi e tendenze destinati ad imporsi nel panorama internazionale. Dopo l’inaugurazione con Hidden Life, già in concorso all’ultimo Festival di Cannes, girato tra Fvg e Austria, in uscita in Italia il 9 aprile, il Sindacato nazionale critici cinematografici italiani premierà i migliori titoli usciti nelle sale italiane nell’anno appena trascorso: Il traditore di Marco Bellocchio (a Trieste per ritirare il premio) e Parasite di Bong Joon-ho.

In occasione del centenario della nascita, a Rimini il 20 gennaio 1920, anche il Trieste Film Festival partecipa alle celebrazioni di Fellini 100 promosse dal Mibact, con una prospettiva che guarda ‘da est’ al genio: Fellini East West. Un contributo alla conoscenza di aspetti ancora poco indagati, a cominciare da uno dei film meno rivisti, eppure più attuali, E la nave va (1983). Oltre ad eventi speciali come la mostra piccola ma speciale, realizzata in collaborazione col Museo cinematografico di Łódź, e l’Intervista al Maestro Federico Fellini di Matej Mináč, breve documento d’eccezione del 1989. Il tutto in attesa di un’altra sorpresa, in anteprima mondiale.