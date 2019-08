Ferragosto al Mr. Charlie

Fino a Ferragosto, e anche oltre, Mr.Charlie a Lignano Pineta propone party per tutti i gusti.



Iniziamo da martedì 6 e martedì 11 agosto, quando il top club friulano mette in scena un vero classico, ovvero Marteditaliano. E' una istituzione del divertimento più spensierato, una notte in cui persone di tutte le età si ritrovano per divertirsi in un'atmosfera diversa quella martellante dei soliti party in disco. MartedItaliano piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca...



Si continua a ballare, ma soprattutto a ritmo di hip hop e reggaeton, come ogni venerdì, anche il 9 ed il 16 agosto con Mamacita. E' uno dei simboli del sound Reggaeton, Hip-Hop & Trap e R'n'B, il party perfetto per chi vuol vivere l'estate 2019 al ritmo latin e dintorni. Mamacita djs: Roc Star e Latinlovers; performer J'ons, Official Radio Partner Radio 105.



Sabato 10 agosto al Charlino, l'esclusivo privè di Mr.Charlie - Lignano (UD), propone Rainbow Choice, un dinner show tutto da vivere. L'atmosfera è raffinata, sofisticata. Gli ospiti possono immergersi dalla stravagante atmosfera di questo spazio, tra colori, show e piatti d'eccellenza. E' una dinner party in cui un pizzico di follie e trasgressione non mancano di certo. Dinner show a cura di Sangio e Danny, più tardi in console arrivano Tommy De Sica e Sanzio. Al Charlino anche il cibo fa spettacolo: ad esempio tra i piatti del gran menu da condividere ci sono La coppa con ghiaccio Scampi Croazia e gamberi viola con emulsione al limone; Peperone piquillo farcito con baccalà mantecato; Capesante scottate con crema di melanzane basilico e pinoli; Focaccia gourmet con gamberi burrata e lime; Prosciutto crudo affumicato ‘’ scur di lune ‘’ e melone: Terrina di zucchine alici caprino e menta; Tagliata di Pluma di maialino Iberico con patate novelle al rosmarino; Polipo grigliato con mayo alla salsa di soya; Piccola pasticceria (...).



Lunedì 12 agosto Mr.Charlie torna ad essere Charlie Brown e presenta “The Flower of Love”, la festa Flower Power di Lignano. La musica è soprattutto anni '70 '80 '90! E per il look? Sono tornati i vestiti con i colori dei fiori, i capi in suede, le camicie e agli abiti al ginocchio o mini gonne lunghe; le zampe d’elefante, non solo per i jeans ma anche per i pantaloni in tessuto e pantaloni palazzo; camicie dalle maniche ampie, giacche in denim, frange (Bordi delle maniche, giacche, borse); sandali con tacco e maxi plateau, occhiali rotondi e giganti, bandane. Una serata con la musica di quel magico periodo: Led Zeppelin, The Kinks, Dire Straits, Queen, Pooh, Pink Floyd, The Who, The Doors, Rolling Stones, The Beatles, Davide Bowie e molti altri fini ad i giorni nostri... Peace & Love.



Mercoledì 14 agosto il sound è invece dedicato ai mitici anni 2000, anzi a ciò che si cantava e ballava nei primi anni 2000. La festa è 2000 Wonderland: la musica è quella di quel periodo, dai mitici Blink 182 ad Avril Lavigne fino ai Tokio Hotel, dai Pokémon (sul Gameboy!) ad Hello Kitty...



Giovedì 15, per Ferragosto 2019, arriva infine lei M¥ss Keta, per una "special edition" del mitico Marteditaliano chiamata Ferragosto Italiano. M¥ss Keta, un personaggio misterioso e senz'altro unico. E' una scheggia impazzita nella scena musicale italiana: perché non ne vedi il volto, perché le creature sonore su cui racconta il suo mondo sono musica urbana iper-contemporanea di altissima (e sordida) qualità, perché ogni suo concerto è un evento, perché è una performer che non assomiglia a nessun'altra. M¥ss Keta è l'angelo dall'occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché "non avendo volto, c'è un po' di M¥SS in ognuno di noi". Performer situazionista, rapper dall'attitudine punk, icona pop e diva definitiva, ha esordito nel 2013 con "Milano Sushi e Coca"... da allora la sua carriera è in costante ascesa.