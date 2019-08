Ferragosto in Baia di Sistiana

In Baia di Sistiana (Duino-Aurisina, Trieste) la settimana di Ferragosto, da giovedì 8 a giovedì 15 agosto, è ricchissima di eventi di tutti i generi – cene, feste, spettacoli, chioschi enogastronomici, animazione, dj internazionali – che culminano con il tradizionale, grande spettacolo pirotecnico sul mare di Ferragosto.



Nell’ambito dei festeggiamenti, ritorna anche il Carnevale estivo della Caravella, giunto alla sua terza edizione: dal 10 al 15 agosto sei giorni di festa in maschera dedicati a tutte le età, con chioschi enogastronomici in rappresentanza di Argentina, Messico, Brasile, Spagna, Colombia e Italia, musica, balli, giochi e tanta allegria.



Nella programmazione del Cantera e del Castigo, tra i tanti ospiti, arrivano Kenny Carpenter, Blond:ish, Adam Bayer e Claptone, miglior Dj house al mondo.



Si inizia giovedì 8 agosto (dalle 21.00 alle 03.00), al Cantera Cafè, con un ospite d’eccezione per un mega party in riva al mare: DJ Matrix con la sua musica da giostra.



Venerdì 9 agosto (dalle 18.00 alle 24.00) sulla spiaggia del Castigo arriva Kenny Carpenter, uno dei Dj che ha vissuto da protagonista le notti del mitico Studio 54 di New York. L’orario e la formula saranno quelli di sempre: si parte presto con l’aperitivo Lounge dalle ore 18.00 assieme a Master Dee, alle 20.30 comincia la festa e alle 22.00 sale in consolle Kenny.



Al Cantera Social Club (dalle 23.00 alle 04.00) va in scena la Festa anni ’90, ospiti d’eccezione i Technotronic con uno show case live dei loro grandi successi. Al Cantera Cafè (dalle 23.00 alle 04.00) si balla sotto le stelle per una notte Caliente.



Sabato 10 agosto (dalle 21.00 alle 24.00) al Parco Caravella torna il mitico Flower Power firmato Enzo Zippo, in una versione tutta fluorescente e coloratissima della festa ’60 / ’70, unica in regione dedicata alla Hippie’s generation. Il Cantera Cafè (dalle 23.00 alle 4.00) propone One Night in Formentera – White edition (consigliato abbigliamento bianco), mentre il Social Club (dalle 23.00 alle 4.00) ospita in consolle Blond:ish, dj di fama internazionale, che con i suoi set fatti di mash-up freschi, trascinanti e allegri, è l’artista ideale per una notte di festa.



Domenica 11 agosto alla Rotonda Cantera (dalle 18.00 alle 4.00) arriva uno dei dj più amati e rinomati della scena elettronica: Adam Bayer, tra i migliori techno sound al mondo.



La Caravella (dalle 21.00 alle 24.00) in festa propone il Carnevale dedicato alle famiglie: gare di hula hop, limbo, tiro alla fune, una pioggia di gadget e tante sorprese con l’animazione di Enzo Zippo. Il Castigo (dalle 21.00 alle 24.00), trasformato in una giungla dalle atmosfere tribali, propone Afro Beach Party, una festa in costume, tribal body painting, live percussions e una notte di balli.



Lunedì 12 agosto (dalle 21.00 alle 24.00), in Caravella è il momento degli intramontabili Rock eseguiti dal vivo, con una delle band più talentuose del momento: Cindy & the Rock History. Al Cantera Social Club (dalle 21.00 alle 4.00) un’edizione speciale della Grande Fiesta Latina, con splendide ballerine in costume e direttamente da Cuba l’orchestra Romy Splinter y la Band de Cuba per ballare ai ritmi della salsa.



Martedì 13 agosto (dalle 21.00 alle 24.00) alla Caravella per il Carnevale Italiano viene proposta una serata dedicata al Karaoke di Antonello Gherardi con le intramontabili canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e, a seguire, tutti a ballare con l’immancabile Enzo Zippo. Al Cantera Social Club (dalle 18.00 alle 06.00) in scena la 12 Ore di Tango, una vera e propria maratona di Milonghe con i Musicalizadores Nico Portioli e Filippo Giacomelli.



Mercoledì 14 agosto (dalle 21.00 alle 24.00), alla Caravella, in occasione della terza edizione di “Baia de Janeiro” ritorna La Cavalchina mascherata estiva di Enzo Zippo, con la tradizionale sfilata a premi delle maschere, che richiama da tutta le regione migliaia di persone. Per l’aperitivo del mercoledì, a partire dalle 19.00, il Castigo ha come protagonista l’astice, cucinato e servito direttamente sulla spiaggia al tramonto e, a seguire, la festa in spiaggia con i resident Dj. Al Cantera Cafè (dalle 23.00 alle 04.00) è la volta delle migliori hit del panorama hip hop, reggaeton, dancehall, trap e r’n’b mixate da Miguel Selekta e arricchite dall’ineguagliabile energia dei Black Magic Shakers.



Al Cantera Social Club (dalle 23.00 alle 04.00) un evento imperdibile: arriva Claptone, un artista unico, fashion, divertente e musicalmente incredibile (nel 2018 è stato premiato come miglior Dj house al mondo dalla prestigiosa rivista Mag).



L’atto finale del Carnevale estivo in Baia di Sistiana è in programma giovedì 15 (dalle 21.00 alle 24.00) alla Caravella, con l’apertura dei chioschi enogastronomici da Argentina, Messico, Brasile, Spagna, Colombia e Italia. Alle 21.30 inizio dei festeggiamenti con l’animazione di Enzo Zippo e alle 23.00 il grande, atteso spettacolo pirotecnico sul mare.



Al Castigo (dalle 19.00) ritorna la cena spettacolo in spiaggia dedicata ai sapori, alle musiche e alle atmosfere andaluse, mentre al Castigo Social Club (dalle 01.00) fa tappa il supertour di Mamacita per la notte più calda dell’anno.