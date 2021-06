Festa della Musica al porto fluviale di Aquileia con il concerto del solstizio all'alba

Lunedì 21 Giugno alle 4.30, in occasione della Festa della Musica e come evento di chiusura delle Giornate europee dell’Archeologia, Aquileia celebrerà il solstizio d’estate con il concerto all’alba di Alessandra Celletti, lungo le sponde dell’antico porto fluviale di Aquileia, organizzato dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Comune di Aquileia.



La musicista romana presenterà per la prima volta dal vivo Experience il nuovo album che mette in musica l’essenza dell’acqua e il fascino della trasformazione.



Solo piano e voce daranno vita ad atmosfere eteree e minimaliste, alternandosi a brani quasi pop.



“E’ la prima volta in cui proponiamo questa esperienza– sottolinea Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia e presidente della Fondazione Aquileia – e sono convinto che sarà qualcosa di magico sperimentare il passaggio dal buio alla luce sulle note della musica nell’atmosfera rarefatta dell’area archeologica del porto della nostra antica città. Invito quindi tutti ad esserci e a condividere questo momento di riflessione nella rinascita.»



Il concerto è su prenotazione (max 200 persone) telefonando allo 0431-919491 o scrivendo a info.aquileia@promoturismo.fvg.it . Ingresso da via Gemina.Nel 2013, in piena crisi economica Alessandra Celletti aveva caricato il pianoforte a coda su un camion ed era partita con il suo tour “Piano piano on the road” che aveva stupito e commosso l’Italia.“Experience - racconta la pianista - è un po’ il seguito di quell’avventura, ma in una condizione ancora più intima e minimale. Anche se teatri e sale da concerti erano chiusi avevo la necessità di condividere l’emozione dei suoni con degli esseri viventi. Così ho pensato che anche i fili d’erba, gli insetti, gli alberi...anche loro sono vivi e ho deciso di suonare per loro. Sono partita per il Friuli Venezia Giulia, una regione che amo molto, e ho deciso di suonare lungo i corsi d’acqua. Ho trovato posti magici, come il fiume Tagliamento, le pozze smeraldine e il porto fluviale di Aquileia. Quella volta non c’erano persone ad ascoltarmi, ora però sono felice di condividere con tutti questa profonda esperienza di fusione con la natura».Come l’acqua di un fiume, sempre in movimento, “Experience” è un album difficilmente etichettabile, proprio come l’artista romana capace di metamorfosi da pianista classica a cantante “leggera”. A questo proposito Alessandra Celletti racconta: “Nello stesso fiume siamo e non siamo...La teoria del divenire di Eraclito mi ha sempre affascinato e mi è sempre sembrato entusiasmante abbracciare l’idea del continuo mutamento di ogni cosa e soprattutto di noi stessi”.Il fiume scorre di continuo e anche noi cambiamo di continuo. Per questo, dice Eraclito, “non si può discendere due volte nel medesimo fiume”. L’intuizione del filosofo greco è anche l’ispirazione di “In the same river”, focus track dell’album.“Vorrei prendere per mano l’ascoltatore e portarlo con me in riva al fiume, dove tutto scorre, per donargli l’esperienza di un’atmosfera incantata e limpida fondendo le note del mio pianoforte e della mia voce con i suoni della natura.”.Diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Alessandra Celletti parte da una formazione classica ma chi la conosce un po' di più sa quanto sia grande anche l'attitudine a sperimentare sempre cose nuove tanto che le sue esperienze si moltiplicano con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell'avanguardia e dell'elettronica. Tantissime le collaborazioni con artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato) e internazionali (tra cui il mitico Hans Joachim Roedelius, pioniere dell'elettronica tedesca).