Festa della musica, occasione per ripartire

Il 21 giugno – solstizio d’estate e da alcuni anni festa nazionale della musica – deve essere l’occasione per la ripartenza dell’attività dal vivo. Lo sostiene il Polifonico di Ruda che in occasione dell’avvenimento ha pubblicato sul proprio sito – www.ilpolifonico.it – tre pezzi registrati lo scorso anno all’arena ‘Alpe Adria’ di Lignano sabbiadoro. ‘’Si tratta di un piccolo contributo alla ripartenza – sostiene il coro friulano – poiché l’intero settore musicale in questi mesi di lockdown ha rischiato e rischia il tracollo. Bisogna riprendere l’attività e dare occasione al pubblico di poter assistere ai concerti anche per riprendere una ‘normalità’ di cui tutti sentiamo il bisogno.



I brani pubblicati sono l’Halleluja di Leonard Choen nella versione di Alessandro Cadario; Madonie dai Canti rocciosi di Giovanni Sollima e We are the champions dei Queen sempre nella trascrizione e adattamento per coro di Cadario. Si tratta di brani eseguiti a Lignano insieme all’orchestra Piano twelve che tanto successo hanno riscosso tra i presenti nella scorsa estate. Il Polifonico – che l’estate prossima organizzerà unitamente a Socoba il cartellone Concerti in basilica (Aquileia e Grado) – riprenderà in settimana le prove con tutte le prescrizioni del caso, ma anche con la volontà di superare in fretta un periodo particolarmente difficile per tutti.