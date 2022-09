Festa di compleanno con la famiglia Canzian

Grande successo all'Arena spettacoli del Casinò Perla venerdì scorso, in occasione del 29° compleanno della struttura, per l'esibizione di Red Canzian che ha fatto sold-out con il suo spettacolo "In Musica e Paole". Gentile e disponibile già durante l'incontro stampa pre-concerto, Canzian ha saputo regalare alla platea di ospiti una serata di musica, emozioni e ricordi. Un concerto intimo, realizzato con un’energia e atmosfera di famiglia, infatti, sul palco ad accompagnare lo storico membro dei Pooh c’erano i figli Chiara Canzian (voce) e Phil Mer (piano), la moglie Beatrice invece curava la parte video con foto-ricordi, raccontati con tanta passione tra una canzone e altra da Red, all’anagrafe Bruno Canzian.

Il sipario della sala spettacoli Arena si è aperto su note di "La notte è un’alba", per passare tramite il racconto degli primi incontri di Red con la musica a una delle più leggendarie canzoni rock'n'roll "Tutti frutti", cantata insieme alla figlia Chiara con il grande coinvolgimento del pubblico. Spazio alla musica con altre interpretazioni di hit internazionali come "Yesterday", mix tra "Piccola Katy" e "All You Need is Love", per proseguire con melodie napoletane "Torna a Surriento" e il capolavoro di Lucio Dalla "Caruso". Seguono le canzoni dei Pooh con le intramontabili storie di amore come "Se c'è un posto nel tuo cuore" e "Cercando di te" per arrivare al gran finale con "Uomini soli" e il bis con "Dammi solo un minuto". Una grande serata di festa dove Red Canzian dimostra ancora una volta, insieme alle persone a lui più care, che il palcoscenico è resterà sempre la sua casa.