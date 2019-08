Festa in Piazza Verdi con la BandOrkestra

Mercoledì 14 agosto è una vera festa in Piazza Verdi per Trieste Estate, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione. Alle 21, a ingresso libero va in scena la BandOrkestra, diretta da Marco Castelli, una band di 13 musicisti che propone una miscela di swing, ska, boogie-woogie, afro, latin, reggae per un concerto divertente, ricco di energia, di colori imprevedibili ed assolutamente unico nel suo genere.



La BandOrkestra ha da poco pubblicato l'ultimo lavoro discografico, Best Seller, che contiene sia nuovi brani sia storiche composizioni di maggior successo, che il pubblico ha potuto ascoltare negli ultimi anni, in trasmissioni come Caterpillar, Fahrenheit, Ho perso il trend, Notturno Italiano, Battiti, Ballarò e in tante altre radio in Italia.

Il gruppo BandOrkestra ha un organico variabile tra il 15 e i 20 musicisti e nasce nel 2001



trovando immediatamente spazio nelle attività musicali le culturali della città. Grazie alla competenza e ai progetti dell'omonima associazione, da cui la stessa band nasce, e grazie alle numerose collaborazioni con musicisti di livello nazionale e internazionale, Bandorkestra si afferma come progetto originale realizzando il primo cd Bandalarga nel 2005, poi il CD Bandando nel 2009 e il CD Scorribanda nel 2012. Il più recente è, appunto, Best Seller.



Sassofonista, compositore e produttore, Marco Castelli (direttore di BandOrkestra) è un artista eclettico; la sua attività si svolge non solo nel jazz ma anche nell'ambito del teatro, della danza e nel vasto territorio della performance intermediale.



Oltre all’ attività concertistica in Italia, Marco Castelli si distingue tra musicisti italiani per l'imponente attività internazionale con concerti in festival e tournée in tutto il mondo: in quasi tutta l'Europa, negli USA, in Canada, Messico, Guatemala, Brasile, Argentina, Perù, Uruguay, Venezuela, Antille Olandesi, Giamaica; e in Marocco, Tunisia, Algeria, Tanzania, Senegal, Botswana, Qatar, Reunion Islands, fino ad Asia e Medio Oriente (Israele, Giordania, Singapore, Tailandia). Spiccano tra i musicisti della BandOrkestra alcuni nomi prestigiosi della



realtà musicale triestina come Marco Vattovani, Giovanni Vianelli, Tommaso Bisiak e altri musicisti molto attivi sia a livello nazionale che internazionale, oltre che nella produzione discografica.



BandOrkestra ha ospitato (in studio e live) nomi come Markus Stockhausen, Martin Lubenov, Pietro Tonolo, Sergio Cossu, David Boato, Fabio Koryu Calabrò, Angelo Comisso, Germana Giannini, Ermanno Signorelli, Alessandro Simonetto, Matteo Alfonso, Edu Hebling, Marco Ponchiroli e molti altri.



La BandOrkestra, diretta da Marco Castelli, è formata da: Tommaso Bisiak flauto - Andrea Monterosso violino - Alessandro Ceschia, Sergio, Piero Pieri, Cristina Gerin, Barbara Toso, Donato Riccesi, sax - Sandro Vilevich flicorno - Emanuele Laterza chitarra - Giovanni Vianelli pianoforte - Stefano Lesini basso - Marco Vattovani batteria