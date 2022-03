Festintenta lancia '12 ore per il tendone'

Festintenda annuncia una maratona musicale '12 ore per il tendone', in programma domenica 24 aprile, nell'area festeggiamenti di Chiasiellis.



"Grazie alla richiesta di alcune band e amici del Cantîr - spiegano gli organizzatori -abbiamo deciso di organizzare una giornata di concerti e teatro per sostenere la raccolta fondi destinata all’acquisto dei nuovi teloni e materiali sottratti nei mesi scorsi".

"Ringraziamo di cuore tutte queste persone e tutti quelli che ci hanno aiutato in questo periodo - aggiungono -. Inizieremo a mezzogiorno per finire a mezzanotte con musica e teatro nella nostra area verde".

Diversi i gruppi che animeranno la giornata, da Quella mezza sporca dozzina, a Dissociative TV, dagli Albacaduca a La Methamorfosi, e poi Mary Illusion, Vomitiva, Fabricio Alvarez, Conte Manin, Threenakrya, Mirco e i fiori di carta, Tnf Teatro, Adrenalinico Mefisto e Dj Blu Selecta.