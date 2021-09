Festival di Chitarra, a Morsano di Strada live di Filippo Cosentino

Domenica 12 settembre, il celebre chitarrista Filippo Cosentino sarà protagonista al Festival Internazionale di Chitarra di Gemona del Friuli. L'appuntamento è alle 21 a Morsano di Strada, al parco dalla chiesa. Il concerto per chitarra baritona e chitarra classica si intitola Baritune come il disco bestseller pubblicato da Cosentino per la prestigiosa etichetta Incipit/EgeaMusic. In programma musiche di Filippo Cosentino, Michel Petrucciani, Luigi Tenco, Bruno Martino, Händel.



Filippo Cosentino è un chitarrista e compositore, noto per la personale ricerca sullo strumento e ritenuto dalla critica internazionale fra i principali chitarristi della sua generazione. Definito dal JazzJournal “un maestro nell’uso della chitarra”, è autore dei dischi Baritune e Revoltune per la prestigiosa Incipit/EgeaMusic, bestseller italiani su Amazon, Ibs/Felstrinelli, iTunes Top100 e su Apple Music Top10 in Ucraina con il brano Antes de decir adiós. Ha inoltre inciso un disco dedicato alla musica barocca riletta in chiave flamenco, tango e jazz per la prestigiosa Davinci Publishing, etichetta giapponese dal titolo Leave the thorn, take the rose. Riconosciuto a livello internazionale come il primo italiano ad aver portato in auge l’uso di un particolare strumento che è la chitarra baritona, è anche autore del manuale specifico edito da Volonté&Co. Cosentino ha partecipato ai principali festival internazionali in Europa (Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Lituania, Polonia), Stati Uniti, Messico e in Cina, Hong Kong e Macau suonando anche nel più antico teatro asiatico. Compone colonne sonore per il cinema, teatro, radio e tv in produzioni che hanno coinvolto Fctp, Rai, RaiCinema, RadioRai, Rtl, Teatro Stabile del Veneto, Ministero della Salute. È anche un produttore musicale, arrangiatore, sound designer ed è da sempre impegnato nella didattica musicale; è titolare del Dragonfly Music Studio in Piemonte.



