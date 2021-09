Festival Vini Gusti in musica presenta il Vagues Saxophone Trio

Successo per il nuovo progetto culturale “Festival Vini Gusti in musica – musica classica nelle cantine con concerti di suoni e sapori" proposto dal Coordinamento del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino.



Per gli appassionati di musica classica e amanti del vino c'è ora l'appuntamento finale del Comune di Latisana: giovedì 16 settembre alle 20.30 nell’azienda agricola Battista II (della quale saranno degustati i vini alla fine) il concerto del Vagues Saxophone Trio (Francesco Ronzio, Mattia Quirico, Andrea Mocci). Evento con la collaborazione della Pro Loco Latisana.

Info e prenotazioni www.fvginmusica.com − fvginmusica@gmail.com − +39 3315214898.



Il Festival è ideato da Alfredo Blessano e Paola Camponovo, che ne sono anche i direttori artistici, ed è sostenuto da BancaTer, PromoturismoFVG e Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Ogni concerto è dedicato alla musica da camera e nelle cantine si concluderà con il brindisi dei vini da esse prodotti. Ingresso libero con posti limitati: prenotazione obbligatoria e saranno rispettate le norme sanitarie vigenti.



PROGRAMMA 16 SETTEMBRE - Con l’ultimo appuntamento, il 16 settembre, il Festival si sposta sulle rive del Tagliamento, a Latisana, a poca distanza dalle spiagge dell'Alto Adriatico. Qui la pluridecennale Azienda agricola vinicola Battista II° sarà il palcoscenico del Vagues Saxophone Trio, trio modulabile di sassofoni formato da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico, che celebrerà il genio di Beethoven esibendosi in un programma eclettico per esplorare le possibilità espressive e timbriche di questa formazione, in un viaggio musicale che parte dal classicismo viennese sette-ottocentesco, passando dalla Francia di Poulenc dei primi del Novecento, fino a sconfinare nella musica Jazz.