Fiera della Musica, tutto pronto per la 21ma edizione

Fiera della musica torna anche quest’anno al Centro Sportivo di Azzano Decimo (PN) e festeggia la sua 21a edizione con tre protagonisti di grande talento. Il festival musicale, che negli anni ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale, da Iggy Pop ai Madness, fino a Calcutta, Afterhours e Giovanni Allevi, è inaugurato quest’anno da Raphael Gualazzi che si esibirà giovedì 29, seguirà Annalisa venerdì 30 e infine Asaf Avidan il 31 luglio. I biglietti per il concerto di Gualazzi e Asaf Avidan sono disponibili sul circuito ufficiale www.vivaticket.com, mentre lo show di Annalisa è SOLD OUT.



In questa estate di grandi ripartenze, Raphael Gualazzi torna a emozionare con la sua musica. Classe 1981, Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana, molto amato in Patria e all’estero per il suo stile personale in cui unisce stride piano, jazz, blues e fusion. Il cantautore e compositore ripercorrerà dal vivo le tappe della sua carriera, tra brani del suo repertorio, reinterpretazioni di standard del blues e soul internazionale e qualche sorpresa. Gualazzi sarà accompagnato sul palco da due musicisti di eccezione, Gianluca Nanni alla batteria e Roberto Bartoli al contrabbasso.



Annalisa si esibirà il 30 luglio ad Azzano Decimo per una tappa del suo “NUDA10 Open Air” e, sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, presenterà le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla posizione #2). Con 7 album all’attivo, 11 Dischi di Platino, 12 Dischi d’oro, 500 MILIONI di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano.Asaf Avidan sarà il protagonista assoluto il 31 luglio, con la sua band, per l’unica tappa italiana del suo tour estivo in Europa. Lo abbiamo conosciuto con ‘Different Pulses’, il disco di debutto che lo ha decretato come uno tra i migliori artisti degli ultimi anni, e prima ancora grazie al remix del suo brano ‘Reckoning Song/One Da’y, che ha letteralmente fatto impazzire i network di tutta Europa. Vedere Asaf Avidan dal vivo è un’esperienza di disconnessione sensoriale: più volte paragonato a Janis Joplin e Johnny Cash, Asaf Avidan spazia dal rock al blues al folk con un sound profondo ed ancestrale che stupisce e sorprende ad ogni respiroLa Fiera della Musica è organizzata dal Comune di Azzano Decimo con il patrocinio del MIC – Ministero della Cultura, con il patrocinio e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il sostegno della Fondazione Friuli, che contribuisce a valorizzare la produzione artistica locale nei settori del teatro, della danza e della musica.Tutte le info per la prevendita sono pubblicate sul sito ufficiale www.fieradellamusica.it. Ricordiamo che, in ottemperanza alle attuali misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno nominativi e con posto a sedere assegnato; si consiglia l’acquisto in prevendita.