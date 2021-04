Fieste dal Friul anche in Argentina con Dj Tubet

La Società Friulana di Buenos Aires organizza un incontro online con il rapper Dj Tubet in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl. ‘Discorint par furlan’ è il tema dell'appuntamento, fissato per sabato 3 aprile alle 18 locali (le 23 italiane), che potrà essere comodamente seguito sui social attraverso la piattaforma Google Meet o sulla pagina Facebook Sociedad Friulana Buenos Aires.

La None dai Fogolârs Furlans ator pal mont: così viene soprannominato il sodalizio di Buenos Aires. Fondato nel 1927, è il gruppo di friulani più antico fuori dalla nostra regione e, nel giorno dell'anniversario della ‘Patria del Friuli’ desidera “Fâ fieste par sintîsi dongje”. L'incontro volto a valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, avrà come ospite d'onore Dj Tubet a cui sarà affidato il compito di approfondire alcuni aspetti storico sociali legati all'importanza dello Stato Patriarcale Friulano.

L'iniziativa, rivolta a tutti, è sostenuta anche dagli allievi di Friulano di zero, una serie di corsi organizzati dal Fogolar durante il lockdown e seguiti tuttora da oltre 70 persone. Un’occasione per migliorare la padronanza della marilenghe e per confrontarsi con i ‘furlans’ di oggi.

“Sono onorato di essere ospite del Fogolar nel giorno del compleanno della Patria del Friuli e di festeggiarlo anche assieme ai friulani che, per l'occasione, tingeranno lo schermo della diretta web di giallo-blu sventolando le proprie bandiere friulane”, commenta entusiasta Dj Tubet.

Un vessillo, quello friulano, che trae origine dall’antico stemma della Patria del Friuli ed è la settima bandiera più antica d'Europa (1334). Un motivo in più per esporlo alla finestra in queste giornate.