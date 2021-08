Filarmonica di Cordenons in concerto

Con il concerto del 6 agosto, anche la Filarmonica di Cordenons vuole ripartire lasciandosi alle spalle il periodo di chiusure ed incertezza degli scorsi mesi, e vuole farlo insieme alla comunità e per la comunità.



In questa occasione dal forte valore simbolico, il programma musicale proporrà brani di diversa estrazione, dalla musica classica all'arrangiamento di musica moderna, passando per la musica da film e quella originale per banda, con l'unico filo conduttore di voler lasciare che siano le note a risanare almeno una parte delle difficoltà che stiamo tuttora vivendo, rinfrancando l'ottimismo e la speranza in un domani migliore.



La Filarmonica sarà diretta dal M° Andrea D'Incà. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.