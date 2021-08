Filarmonici Friulani in concerto a Osoppo e Udine

Pirotecnico, sorprendente e coinvolgente, “Incursioni” è il nuovo concerto dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta dal maestro Alessio Venier insieme al violoncellista Paolo Tedesco, classe 2001, allievo di Enrico Bronzi e già avviato a una brillante carriera internazionale. Due gli imperdibili appuntamenti in programma: giovedì 26 agosto, ore 20.45, al Teatro della Corte di Osoppo e il giorno successivo, venerdì 27 agosto, ore 21.00, in piazza Venerio a Udine per UdinEstate.



La Stagione Diffusa dei Filarmonici Friulani - unica orchestra regionale interamente composta e gestita da under 35 e riconosciuta dal Ministero della Cultura - presenta, dunque, un programma musicale inusuale e coinvolgente. L’orchestra, in un organico decisamente diverso dal solito con chitarra hawaiana, banjo, sax e batteria accanto ad archi e fiati, porta in scena musiche di tre compositori che si sono spinti al di fuori dei canoni della tradizione per esplorare linguaggi a loro non propri, ma con risultati straordinari.



Chiude il programma il pirotecnico “Concerto per violoncello” di Friedrich Gulda, pianista e compositore di fama mondiale che definire poliedrico sarebbe riduttivo, interpretato dal talentuoso Paolo Tedesco. Il concerto accosta nei suoi cinque movimenti altrettanti linguaggi totalmente diversi ricostruiti con perizia straordinaria, con la particolarità che nessuno di questi è quello che ci si aspetterebbe da un concerto classico. Il rock degli anni ’70 dialoga con l’improvvisazione, lo jodel alpino con compassati minuetti seicenteschi, per un finale dall’entusiasmo circense.“Incursioni” è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Udine, grazie alla collaborazione del Comune di Osoppo e di Anà-Thema Teatro. Le prevendite per i biglietti (Intero 10€, ridotto 5€) sono attive onlien su Circuito Vivaticket oppure è possibile prenotare il proprio posto scrivendo a biglietteria@filarmonicifriulani.com. Come previsto dal Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” per assistere agli spettacoli è obbligatorio il green pass.Paolo Tedesco, nato nel 2001, ha già vinto numerosi premi nazionali e internazionali, è stato parte dell’ensemble “100 cellos” di Giovanni Sollima e oggi studia Univeristät Mozarteum a Salisburgo, sotto la guida del M° Enrico Bronzi. Vincitore della borsa studio De Sono a sostegno dei giovani musicisti e studiosi in ambito musicale, recentemente ha partecipato al progetto “Strings in Motions” presso Dobbiaco e Innsbruch, esibendosi anche in veste di solista.A dirigere l’orchestra ci sarà Alessio Venier, classe 1992, direttore d’orchestra, violinista e compositore friulano. Vincitore del prestigioso Premio Nazionale delle Arti 2013, suoi brani sono stati eseguiti al Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone e al Mittelfest. È direttore artistico e stabile dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con la quale ha diretto e registrato oltre 30 concerti in Italia e all’estero.Musica dei giovani per i giovani. Con questo spirito nasce, nel 2015, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico esempio di Regione di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 35 e riconosciuto dal Ministero della Cultura. L’orchestra ha coinvolto più di 150 musicisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, e vanta una fitta attività concertistica in tutta la Regione. Si è esibita su palcoscenici prestigiosi come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, Villa Manin, la Basilica di Aquileia. I Filarmonici Friulani sono stati diretti, tra gli altri, dai Maestri F. M. Bressan, M. Fiorini, W. Themel, I. Vlainjc, e hanno collaborato con realtà musicali di rilievo come il Coro Polifonico di Ruda, il Coro del Friuli Venezia Giulia, l’Unione delle Società Corali Friulane. Ha eseguito in prima assoluta brani di Valter Sivilotti e Alessio Domini, ed è promotrice del Concorso di Composizione “La Gnove Musiche” per compositori e compositrici under 35. Tra i solisti che hanno collaborato l’orchestra, spiccano Andrea Cesari, Matteo Trentin, Amedeo Cicchese, Christian Sebastianutto, Christian Federici, Laura Ulloa, Alex Sebastianutto, Patrizia Tassini. Concerti dell’Orchestra Filarmonici Friulani sono stati trasmessi da Rai5, RaiRadio 1 FVG, Telefriuli e Udinese TV. Direttore artistico e stabile è Alessio Venier, violinista, compositore e direttore d’orchestra classe 1992.