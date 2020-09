Filippo Ceredi propone ‘Eve #2’ al Teatro Comunale di Cormons

Con il progetto Artefici. Residenze creative FVG ArtistiAssociati mette in dialogo artisti e compagnie italiani delle arti performative con il territorio goriziano attraverso la pratica della residenza artistica e, successivamente, con la restituzione e lo scambio degli artisti con il pubblico.

Lunedì 7 settembre 2020, alle 20.30, Filippo Michelangelo Ceredi condividerà con il pubblico il suo percorso artistico vissuto durante la residenza Artefici. Ceredi proporrà ‘Eve #2’, un lavoro di teatro/danza ideato per la Biennale Teatro atto IV Nascondi(No). Negli ultimi anni la violenza comunicativa è stata utilizzata dai leader populisti di molti Paesi per accumulare consenso. Attraverso una progressiva rimozione del pudore, la soglia di tolleranza dei discorsi contro le categorie più esposte è aumentata, fino a legittimare nuove forme di discriminazione e razzismo. La figura del performer focalizza la propria attenzione sui discorsi dei politici che hanno cercato di forzare le regole delle società democratiche. Eve #2 mette in relazione i frammenti della contemporaneità con la dimensione personale del pubblico, per innescare un processo vitale di memoria collettiva e offrire una risposta artistica a qualcosa che non è accettabile per la convivenza umana. L’interazione tra materiali digitali audio-video e il gesto performativo ri-produrrà atmosfere tipiche dell’ambiente online, invaso dalla proliferazione incontrollata di reazioni e interazioni.

Per partecipare allo sharing è possibile prenotarsi entrando nel gruppo whatsapp a questo link »prenotazioni.ARTEFICI2020« indicando nome/cognome/data dello sharing/numero di telefono/email oppure inviando i medesimi dati alla mail residenze@artistiassociatigorizia.it.